Un amor que va más allá de la ficción: ¿a quién prefiere Lali? ¿A Peter Lanzani o a Rels B?

El maravilloso mundo de Cris Morena no solo creó exitosas novelas, si no también dio como fruto varios noviazgos entre los actores que protagonizaban aquellas tiras televisivas. Es inevitable pensar en esa época y no acordarse del explosivo romance que vivieron Lali Espósito y Peter Lanzani. Dos grandes actores que supieron crecer profesionalmente y alcanzar proyectos internacionales.

Lali Esposito y Peter Lanzani.

Si bien pareciera que es mayor la presión de los "laliters" en que exista una posibilidad de un nuevo comienzo para estos dos ex novios, en los últimos días se viralizó un video en las redes sociales en donde se puede ver a Lali abrazada a Peter, luego de la edición de los Premios San Sebastián en España.

Lali Esposito y Peter Lanzani abrazados después del festival de San Sebastián.

Cabe destacar que en el 2020, mientras transcurría la cuarentena, los actores realizaron un vivo de Instagram juntos, en donde se llenaron de halagos, revivieron anécdotas que compartieron en su pasado y se apoyaron mutuamente en sus nuevos proyectos. “Hay un cariño real entre nosotros dos y entre todo el equipo. No sé si todos los grupos de laburo tienen gente sana de corazón con buenas intenciones. Veo tus películas y me muero de emoción porque te conozco desde el momento cero que empezaste a actuar”, expresó Lali.

En ese entonces, la cantante reveló que le había resultado bastante difícil convencer a Peter para que hiciera la transmisión en vivo, ya que el actor no se familiariza mucho con la exposición ni con hablar de su vida privada. "Al principio no quería saber nada. Me matás, me decía, y lo tuve que convencer, pero así como nos vieron en este live somos. Nos queremos mucho, tenemos mucha historia juntos y fue una manera de reencontrarnos", había revelado la autora de Disciplina.

Noviazgo entre Lali Esposito y Peter Lanzani

Ambos se conocieron en el 2006 cuando comenzaron a grabar Chiquititas, la tira infantil producida por Cris Morena e iniciaron su romance allí, el cual no perduró durante esa época. Entre idas y vueltas, Lali ,de 14 años, y Peter, de 16, tuvieron una larga historia de amor en donde se reencontraron años mas tarde para realizar la reconocida novela Casi Ángeles.

Lali Esposito y Peter Lanzani.

Dese ese entonces, cautivaron los corazones todos los fan, quienes llegaron a crear el término "Laliter", un "shipeo" con los nombres de ambos, el cual aún mantienen vivo. Ente giras, telones, sets de grabación y muchos momentos compartidos durante casi cinco años, la pareja no continuó una vez finalizada la tira, pero siguen en el recuerdo de todos los seguidores.

La divertida respuesta de Lali cuando tuvo que elegir entre Peter y Rels B

Hace no mas de una semana, la cantante realizó una entrevista en la cual jugaron al juego viral del momento "¿Qué preferís?". Todo venía siendo divertido y fácil, hasta que llegó el turno de ellos. Cabe recordar que Lali protagonizó el último videoclip del cantante Rels B, a raíz del cual surgieron muchos rumores de romance entre ellos, tras compartir su estadía en España.

Lali Esposito y Peter Lanzani.

En el instante que la ruleta el juego muestra que las dos opciones para elegir eran Peter o Rels B, la cantante comenzó a reírse. “Qué hijos de put… que son! Qué feo el juego. Yo venía bárbara el día de hoy”. Y aprovechando a nombrar su último hit y a responder de manera histriónica concluyó: “Mejor que dos son tres. Dani y Peter, todos juntos en el yate”.