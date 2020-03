Un bajón: filtraron en Internet el nuevo disco de Dua Lipa y la hicieron llorar

La cantante Dua Lipa rompió en llanto con sus fans hoy durante un vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram. ¿El motivo? Su disco Future Nostalgia, en el cual había trabajado durante tres años, fue filtrado cuando faltaban dos semanas para su lanzamiento.

La filtración generó que Warner Music adelante para el miércoles el lanzamiento global del álbum, que se centra en un homenaje de Dua Lipa al pop de la década de 1980. “Estoy muy emocionada, estoy muy feliz de que salga. Estoy emocionada de que lo escuchen. Ya saben, saquen lo mejor de él. Espero que les traiga felicidad, que los haga bailar y que estén orgullosos de mi”, expresó Dua Lipa con la voz cortada y entre lágrimas tras la filtración de su segundo disco de estudio.

De acuerdo a la Agencia EFE, el esperado álbum de la artista británica de origen se ha filtrado en las últimas horas por Internet a unos pocos días de su salida en todo el mundo, prevista para el 3 de abril. Hasta el momento, Dua Lipa había lanzado como sencillos “Don’t Start Now”, “Physcal” y “Future Nostalgia"

If you support Dua, please don't stream the leaked version of tue album!! Look at her she's devasted 😢Pleaseeeeeee it's her body of work RESPECT HER #DuaLipa #FutureNostalgia @DUALIPA pic.twitter.com/FWyWa5iiX8