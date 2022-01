¡Un besito para Wanda! La China Suárez blanqueó su romance con un empresario español

En octubre del año pasado, estalló el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez. En el medio, hubo desde amenazas de divorcio, insultos, mensajes en las redes sociales hasta fotos eliminadas y división de bienes. El final llegó después de que Wanda perdonara a Icardi por haberse encontrado con la China en un hotel de París.



En ese momento, la ex de Benjamín Vicuña hacía oídos sordos al ruido mediático. En Madrid, adonde había ido a filmar una película protagonizada por el español Álvaro Morte, decidió bajar el perfil y ocuparse de su trabajo y de sus tres hijos. Nada le importaba mientras la pelea pública de Wanda y el futbolista crecía más y más.

En España, Eugenia trabajó mucho pero se divirtió más. Más allá del affaire con el futbolista en París (donde juran que no pasó nada), también tuvo varios encuentros con Nicolás Furtado, el actor de El Marginal, que hace un tiempo blanqueó su romance con Ester Expósito. Pero hubo más. La China también conoció la noche madrileña y ahí se cruzó con un español que le encantó.

Las primeras pistas quedaron en evidencia por el intercambio de Me gusta y de mensajes en Instagram. Finalmente, se supo que el hombre en cuestión se llama Armando Mena Navareño ,tiene 31 años y es dueño de una empresa que fabrica y repara motos de lujo. Al parecer, se conocieron por amigos en común en una fiesta privada. Después de eso, compartieron incontables salidas juntos.

Ahora, la China decidió instalarse y armar una nueva carrera en Europa. Cree que está en la edad justa para hacerse conocida en España y, si la suerte la acompaña, poder cumplir el sueño de llegar a Hollywood. De esa forma pretende que sus hijos vivan en Madrid. Para eso ya comenzó las charlas con sus respectivas ex parejas para que Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, que tuvo con Benjamín Vicuña, se muden con ella cuando terminen sus vacaciones en compañía de sus padres.

Y justamente, mientras su ex blanqueó su noviazgo con Eli Sulichin, Suárez hizo lo propio y presentó en sociedad a su nuevo novio: Armando. Tras ser vistos bailando juntos y a los besos en la disco Panda, de Madrid, ahora la China y el empresario publicaron unas fotos en las que están muy acaramelados.

El primero el compartir la imagen fue Mena Navareño, quien aseguran desde España que está perdidamente enamorada de Suárez. En el posteo se los ve abrazados y cuenta con dos emojis: un corazón rojo y un fueguito, como para dejar en claro cómo están viviendo su relación. Un rato después de comentar la publicación con un corazón, un rayo y varios fueguitos, la actriz compartió esa foto en sus historias.

Sin dudas, la pareja la está pasando muy bien juntos y ahora disfrutan de la calma sin el asedio periodístico que rodeó a la ex Teen Angel durante el affair con Wanda e Icardi. Por eso, comenzaron a compartir posteos juntos y a arrobarse en varias publicaciones donde uno o el otro les sacó fotos. En esa misma red social, cuando la China regresó a Argentina en noviembre, el español publicó una foto en la que dejaba en evidencia que la extrañaba. Para ello publicó una cara de su rostro y los emojis de una gota de sangre y la bandera de Japón, en referencia a “sangrejaponesa”, el user de la actriz en Instagram.

Además, lo que menos le había gustado a Armando fue ver que en la entrevista con Alejandro Fantino que la China brindó para limpiar su imagen dijo que no quería estar de novia. “Ahora no quiero saber más nada con nadie. Y menos del ambiente. Hago autocrítica, me autoanalizo. Yo no estoy sola: tengo tres hijos y mi vida son ellos. Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar, no porque lo necesite”, había afirmado. Por supuesto, Armando no se iba a dar por vencido. Y hoy se dieron una nueva oportunidad. Para Wanda que lo mira desde París.