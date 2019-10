Un chico "fit" con amigos famosos: quién es Guido Mazzoni, el nuevo novio de Sol Pérez

Luego de que en Twitter alguien "mandara al frente" a Sol Pérez y su nuevo novio, que el domingo concurrieron juntos a votar, la modelo decidió publicar en stories de Instagram un video junto al muchacho en cuestión y oficializarlo.

Chico "fit" con amigos famosos

Se trata de Guido Mazzoni, propietario de la cadena de gimnasios Bigg, de la cual justamente Sol es clienta. No es la única famosa que concurre a los establecimientos del empresario: en su cuenta de Instagram puede vérselo posando junto a Mariano Martínez, Nacho Viale, Ivana Nadal y Cande Ruggeri.

En sus fotografías, Mazzoni también se muestra con amigos en salidas y viajes a lugares paradisíacos. Así, por ejemplo, puede vérselo compartiendo una cerveza con Pico Mónaco en Miami o posando junto a una imponente puesta de sol en Ibiza.

"No tengo mucho éxito"

El último novio -al menos público- de Pérez había sido el profesor de equitación Rodrigo Luna Benítez. Poco tiempo después, fue involucrada en un escandaloso rumor que la vinculaba a Guillermo Marín, el empresario teatral que en aquel entonces estaba recientemente divorciado de Valeria Archimó.

"Con los hombres no tengo mucho éxito. Hoy prefiero estar sola, llegar a mi casa, no pelearme con nadie, desenchufarme de lo mediático, tirarme a ver una película, en pijama, con mi perrita. Ir a comer con mis hermanos, ver a mis padres, salir con mis amigas. Hay gente que no entiende el juego de la televisión y a mí me divierte jugar. Por el momento estoy sola y quiero quedarme así", le había expresado la modelo a La Nación en septiembre.