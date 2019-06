Un detective, Bossi y Barbie Vélez: la madrugada en la que Hoppe descubrió a Laurita de trampa

Corría febrero del 2016. Federico Hoppe cenaba con amigos cuando le sonó el teléfono. Por ese entonces, mantenía una relación sentimental con Laurita Fernández. Faltaba un mes para que Fede Bal y Barbie Vélez anunciaran su abrupta y mediática separación, denuncia cruzada por violencia de género de por medio.

Hoppe escuchó atento la información que le pasaban. Después de todo, había contratado a un detective para quedarse tranquilo. Se quedó duro: era la confirmación de sus sospechas. Lo miró a Martín Bossi, con quien se encontraba en un restaurante. Le contó lo que le acababan de decir. Pagaron la cuenta, se subieron al auto del productor y partieron directo a la puerta de la casa de la bailarina.

Eran las cinco de la mañana. Según el dato que había recibido Hoppe, horas atrás había ingresado su novia en compañía de Fede, su partenaire en el certamen de baile de Marcelo Tinelli. Se quedaron en el auto, esperaron. Las horas pasaron. El productor quería ver con sus propios ojos lo que le habían contado. Y así fue. Cerca de las diez de la mañana, Fede Bal abandonó la casa de Laurita.

Para Hoppe, según su entorno, la traición fue imperdonable. Pasó una semana hasta que el por entonces productor de Ideas del Sur le atendió el teléfono a Laurita. Y, aunque la rubia lloraba e intentaba justificar lo que había sucedido, ya no había vuelta atrás.

La confirmación de Bossi

El regreso de Bossi a Showmatch hizo que el actor hablara por primera vez de lo sucedido. Pasaron ya tres años y todos rehicieron sus vidas. Laurita ahora convive con Nicolás Cabré. Hoppe pasa su mejor momento con Macarena Rinaldi. Fede Bal blanqueó su relación con la modelo Bianca Iovenitti. Y Barbie Vélez convive desde hace más de un año con Lucas Rodríguez.

Atento al dato, Ángel de Brito aprovechó el paso del humorista por la pista de baile para preguntarle sin filtro: “¿Es cierto que le hicieron una guardia a una ex de Fede Hoppe una vez y la agarraron infraganti con otro famoso hombre?”. Bossi se incomodó de inmediato. “No me acuerdo, pero no suelo hacer eso”, esquivó el humorista.

Tinelli no hizo nada para frenarlo. Las cámaras lo enfocaron a Hoppe. Todos sabían de lo que se estaba hablando. Ya habían pasado, después de todo, más de tres años. De modo que Bossi lo confirmó, con humor: “Quiero desmentir que hayamos montado guardia con piloto y lentes oscuros. Éramos medio inmaduros. Íbamos cazando injusticias”.

Fue Hoppe quien le confirmó la infidelidad a Barbie Vélez

La primera en enterarse de lo que había sucedido fue Barbie Vélez, quien por entonces estaba de novia con Fede Bal. Ella tenía sus sospechas, pero el llamado de Hoppe las terminó por confirmar. Y es que el productor no sólo le contó lo que le había visto, sino que además le aseguró que tenía las imágenes que lo probaban.

“No los descubrí yo, fue alguien que no puedo decir. Hay fotos, que yo no las vi. Y un testimonio de alguien que los vio. Confío plenamente en su palabra y habló conmigo”, reveló en su momento Barbie, luego de confirmar que fue esa infidelidad el disparador de la violenta pelea que le puso punto final a su noviazgo con el hijo de Carmen Barbieri.