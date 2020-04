Un ex asesor de moda la trató de “miserable y traicionera" y Zaira Nara se defendió

Zaira Nara se sorprendió al ver como en las redes sociales la estaban difamando. Al tomar su teléfono desde la comodidad de su casa en San Martín de los Andres, la hermana de Wanda cruzó a Lio Pecoraro y a su supuesto ex asesor de imagen, Luciano Di Trento, luego de que éste último la tratara de “miserable, sinvergüenza y traicionera” a través de un video.

Según el testimonio de Di Trento, Zaira se habría negado a darle una mano: "Es una traicionera. Estoy decepcionado y dolido... Estoy sufriendo un momento muy difícil como muchos argentinos acá en Chile y ella me está dando la espalda”. Y agregó, en diálogo con El run run del espectáculo: “Yo la ayudé muchísimo, le cambié la imagen y le acerqué muchísimas marcas que hoy siguen trabajando con ella gracias a mi tiempo, mis contactos, mi trabajo y mi tiempo”.

No recuerdo haberte bloqueado Lió, pero si recuerdo que fuiste muy mala onda cuando comencé a trabajar con Damian e inventaste que nos llevábamos mal. Quien era y es uno de mis mejores amigos. No pierdas tiempo conmigo, te mando un beso grande 💜🌈 — Zaira (@zairana) April 29, 2020

Di Trento aseguró en el ciclo de Crónica TV que su objetivo es el de “desenmascarar” a la hermana de Wanda Nara: “Trabajó para un montón de marcas y empresas que laburaban conmigo y se quedaban con ropa que no quería devolver. Y si las devolvía, las devolvía cuando quería”.

El ex asesor contó que le había pedido a Zaira que lo ayudara en las redes. “Entiendo que hoy sea la persona que sea, pero no se da la espalda a las personas que te ayudaron a crecer”, señaló muy enojado desde Viña del Mar, donde quedó varado debido a la cuarentena.

Furiosa con el ex asesor y con Pecoraro por hacer público los dichos de Di Trento, Zaira utilizó su cuenta de Twitter para defenderse: “Te agradecería que chequees aunque sea un poco la información sobre alguien que habla tan mal sobre mi persona. No me da igual, siempre me manejé de una forma impecable en mi vida”.

Según explicó la conductora, Di Trento solo está “buscando prensa sin importarle nada”, situación que logró, según ella, gracias a Pecoraro. “Como le acabo de escribir a Luciano en un mensaje privado te lo digo también a vos: desde hace años mi comunicación con él es nula. Me manda flyers que yo no leí y esto lo hizo enloquecer”, sostuvo Zaira.

Como le acabo de escribir a Luciano en un mensaje privado te lo digo tmb a vos; sólo y desde hace años mi comunicación con él es nula. Me manda flyers que yo no leí y esto lo hizo enloquecer. El último fue el martes, donde me pedía difusión de un flyer. Sigue pic.twitter.com/ADny29K3Ul — Zaira (@zairana) April 28, 2020

Y sumó: “El último fue el martes, donde me pedía difusión. No subo flyers sin saber que la empresa es seria, no puedo usar mis medios para vivir subiendo favores a gente con la que alguna vez trabajé, porque no sé qué vende, que ofrece, etcétera. Me encantaría que vos también puedas investigar antes de difundir una mentira. Gracias”.

No subo flyers sin saber que la empresa es seria, no puedo usar mis medios para vivir subiéndo favores a gente con la que alguna vez trabaje xq no se que vende, que ofrece etc. Me encantaría que vos tmb puedas investigar antes de difundir una mentira. Gracias💜 — Zaira (@zairana) April 28, 2020

Lió te agradecería que chequees aunquesea un poco la información sobre alguien que habla tan mal sobre mi persona. No me da igual, siempre me maneje de una forma impecable en mi vida . Este chico realmente está buscando lo que vos le estás dando, prensa sin importarle nada. — Zaira (@zairana) April 28, 2020

La conductora de Morfi, todos a la mesa además publicó unas capturas de pantalla con los mensajes que le había mandado el ex asesor, donde se lo puede ver pidiéndole ayuda con la difusión de algunos cursos que brindaba como producción de moda.