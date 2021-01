Un ex Casi Ángeles se suma a Masterchef: qué fue de su vida tras el éxito junto a Lali y la "China"

"Ahora sí se puede contar: voy a ser parte de MasterChef Argentina. ¿Me re ven, no?", reveló en redes sociales Gastón Dalmau, una de las recientes incorporaciones a la segunda temporada del reality.

"Divertir sé que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda. Espero que me acompañen, no me dejen solo en esta", agregó el ex Casi Ángeles.

Así, el actor y cantante se suma al creciente grupo de participantes de la farándula ya confirmados, integrado hasta ahora por Carmen Barbieri, Andrea Rincón, Flavia Palmiero, Juanse, Claudia Fontán y Sol Pérez.

Después de interpretar a Rama en Casi Ángeles, Dalmau, de 37 años, vivió durante siete años en Estados Unidos y volvió a Argentina en 2019.

En el país del Norte se dedicó a trabajar detrás de cámara. En el estudio Paramount Pictures, integró el equipo de producción de Teenage Mutant Ninja Turtles 2.

Luego, trabajó en Marvel Studios colaborando con la post-producción de Captain America: Civil War y desempeñándose como compositor de efectos visuales en Dr. Strange y como data-wrangler en Captain Marvel.

Lo que sigue

MasterChef Celebrity ya terminó de grabarse y pondrá al aire su gran final el 18 de enero. La segunda temporada comenzará a grabarse en en febrero para estrenarse en marzo.

En la semifinal del domingo, el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui sorprendió a los seis semifinalistas haciendo que todos pasen a la instancia decisiva pero incorporando eliminaciones diarias.

Así, Claudia Villafañe, El Polaco, Analía Franchín, Belu Lucius, Sofía Pachano y Victoria Xipolitakis se enfrentaron el lunes, con Lucius como la primera baja.

"Siempre dije: '¡Qué luz tiene esta muchacha!' Nos acostumbraste con ricos platos", la elogió Donato. "Fue muy lindo poder acompañarte en todo este desafío. Priorizabas el ser buena compañera en lugar de ser buena jugadora", se sumó Damián. "Cuando llegaste no sabía quién eras. Cocinás muy bien", concluyó Germán.

"De principio a fin, hasta el día de hoy, fuiste una de las mejores", se sumó el conductor Santiago Del Moro. "Como lo dijimos mil veces, no se va el mejor cocinero sino el peor plato. Estamos todos shockeados, porque sos una gran competidora".