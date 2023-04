Un ex convicto denunció a L-Gante por plagio: “No llegué a registrarlas porque estaba preso”

“Desde que está sola, solo conmigo quiere/ No importa la hora porque me prefiere/ Y su ex no dice nada, no hace nada/ Porque sabe bien que acá estamos bien, le mandamo' bala/ Yo ando de caravana/ Y ella conmigo le coló por la ventana/ Porque yo soy bien bandido”. La letra es de la canción El último romántico y según consta en SADAIC la letra está registrada a Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante. Ahora otro músico lo acusa de plagio por robarle la letra de ese tema.

La denuncia salió a la luz porque la supuesta víctima, Fabián Soria, decidió romper el silencio y señalar directamente al joven oriundo de General Rodríguez. En una entrevista, Soria lanzó: "Los mencioné con una letra y ellos le dieron me gusta y después me entero que se robaron mis letras. Se robó mis letras y las puso en sus canciones”.

Y continuó sobre su historia personal y su trabajo: “Yo empecé a hacer cosas a través de las redes sociales y ponía frases que me iban saliendo. Salí en libertad porque estuve preso en la provincia de Chaco, escribí más de 90 canciones en todo el tiempo que estuve”.

En ese punto, en el diálogo con Juan Etchegoyen, relató: “Grabé 3 discos desde adentro y soy una persona que escribo continuamente, los mencioné con una letra y ellos le dieron me gusta y después me entero que se robaron mis letras. Se robó mis letras y las puso en sus canciones”.

En cuanto a su labor y la poesía que suele escribir para diversas bandas de cumbia y música urbana, el ex preso dijo: “Son cosas que yo fui armando, yo componía canciones y le envié mi material a ellos y de repente de un día para el otro, me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito, en los singles de Elián. Nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra”.

Y disparó directo contra L-Gante por su comportamiento: “Este pibe no respetó los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho. A mi me robó letras para su último tema y también para El último Romántico, a este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia”.

Entonces, sobre el impedimento para presentarse a poner la canción a su nombre, Soria explicó que había cometido un delito y estaba purgando una pena en la prisión: “Yo no llegué a tiempo para registrarlo porque estaba preso. Es bueno que, a través de los medios, se sepa la verdad. Yo le tiré una propuesta a Maxi El Brother, que es su representante, y ellos se apropiaron de mis letras”.

Y agregó: “Le mandé el contenido y después escuché mis letras en sus canciones. Yo cuando me entero de esto estaba en la cárcel. Los presos me decían que esas canciones las había escrito yo y yo no sabía qué hacer, estábamos en el pabellón cuando me enteré".

Por último, el autor que pelea contra L-Gante dijo: “Mi error fue que les mandé todo tarareado y ya es como que tienen el puntapié inicial para seguir la narración. Lo que se ve de L-Gante no es todo así, hay un cierto código en la música que se tiene que respetar. Que te agarre una obra musical es muy triste y lo define mal como persona, puede venderle a la gente que tiene sentimientos y ayuda a la gente, pero a mí me robó. Le robó a un preso, yo tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo”.

La enorme deuda de L-Gante

En A la tarde, Diego Estéves, aseguró que el cantante corre peligro de embargo por no pagarle al abogado de su ¿ex? Tamara Báez: “Demanda e inminente embargo por los honorarios de Juan Pablo Merlo. El abogado de Tamara Báez le hizo un reclamo para que le consiguiera una casa, le pagara los alimentos y ahí se pusieron de acuerdo. Después que te ponés de acuerdo, hay que pagarle al abogado de la contraparte, en este caso Juan Pablo Merlo”.

Y siguió: “Me parece que una cosa es estar de acuerdo con el pleito o no, con respecto a lo que ocurrió con Tamara Báez, y otra diferente es los honorarios que le regula la Justicia, no es que él (en referencia al abogado de Tamara Báez) caprichosamente los impuso”.

Y continuó: “Esta plata que le debe a Merlo, también le juega en contra porque Tamara Báez se mete en esta disputa, comparte un posteo que dice ‘hoy a papá le toca pagar la cuota alimentaria’. Qué significa esto, que si vos no le pagas a mi abogado, yo me meto en la guerra. La Justicia dijo que debía pagar 2.592.493 pesos, aproximadamente 2 millones y medio de pesos que tiene que pagarle. Además tiene que pagar intereses. Qué hizo L-Gante, absolutamente nada, no le quiere pagar a Merlo sus honorarios”.

Para finalizar, completó: “Paralelo a la demanda que le hicieron, L-Gante subió un video en redes sociales mostrando cuánto valían cada una de las partes de su vestimenta. Tiene marcas internacionales, sería como enrostrándoles ‘no es que no te pago porque no la tengo, no te pago porque no se me canta’”.