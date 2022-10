Un ex MasterChef "reciclado", la profe denunciada por maltratos y los hermanitos que ya se conocían

Ayer a la noche comenzó la edición 2022 del reality show Gran Hermano y se presentaron a los 18 personajes que participarán de la competición por los 15 millones de pesos, entre los que se destacan a más de uno que ya tiene experiencia televisiva o pública, o que acarrea denuncias en su contra.

Con un plantel cargado de polémicas y de críticas por sus declaraciones, las preguntas que más se hacen los televidentes en las redes sociales son alrededor del porqué del casting y la elección de personajes que cuentan con posiciones conflictivas con las minorías y el resto de la sociedad.

Es que el recorte que desde la producción eligieron para representar a la sociedad, no se condice con lo que el público vive en el país, algo que se manifiesta con los comentarios que dejan en las publicaciones referentes al tema.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aunque también juega la idea de que el reality es un producto televisivo al que no hay que sobreanalizar desde un punto de vista sociológico, ya que tiene el fin de ser un juego divertido que atraiga rating y que mantenga la atención de los espectadores, sin importar la razón o el porqué.

Y en ese sentido, la composición de los participantes promete muchas polémicas y peleas que darán mucha audiencia y repercusiones, con muchos de ellos con un camino ya hecho en la vida pública.

Walter "Alfa" Santiago

El pelado de 60 años fue uno de los más conflictivos, tanto en el video de presentación como en sus primeras horas dentro de la casa más famosa del país.

"Si quieren pueden tomar mate en el sillón en bombachita, que es lo mismo que una bikini", sugirió a sus nuevas compañeras el de Tigre.

El mayor de los participantes de esta edición del reality tiene un historial televisivo ya conquistado, ya que participó de la edición de 2014 de Masterchef como Walter, un comerciante de 51 años.

Además es uno de los primeros que manifestó sus posiciones políticas de derecha, lo que motivó que en las redes sociales aparezcan fotos y publicaciones de él con candidatos y referentes políticos.

Una de estas reflexiones por las que se está haciendo famoso el participante, es del último 24 de Marzo, el día de la memoria en el cual se conmemoran a los desaparecidos y a la lucha contra la última dictadura militar.

Allí Santiago se despacha contra los Montoneros, quienes según su relato habrían puesto dos bombas en el subsuelo de la Escuela Militar de Guerra, que era al lado de donde vivía. Walter contó que su madre bajó cinco pisos por escalera con él y su hermano a upa, por las vibraciones de las explosiones.

Martina Stewart Usher

La participante tigrense también fue una de las protagonistas del nuevo grupo, por sus declaraciones en la presentación y antes de ingresar a la casa.

"A mí me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo mucho eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito", declaró en el video a través del cual la conocieron.

La frase no quedó en el aire y generó el repudio público de muchas personas famosas y del mundo del espectáculo.

Uno de ellos fue el conductor de Telefé Jey Mammon, quien no titubeó al criticar la desacertada frase de la participante, sin importarle que el producto se emita en la señal donde trabaja.

"Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia", precisó en una tweet de su cuenta personal.

También se refirió a esta polémica la actriz Leticia Siciliani, quien recientemente contó que era lesbiana y también que tuvo que enfrentar muchos mensajes de odio por su decisión. Aunque en el posteo puso dos frases y una de ellas era para Tomás Holder, otro de los competidores del reality.

Por otro lado, el pasado de la participante también la compromete en su estadía en el show. Es que en las redes sociales surgieron las denuncias por los malos tratos que ella tenía con sus alumnos y alumnas de menos de 11 años, a quienes educó en su rol de profesora de educación física.

Tomás Holder ¿y Constanza Romero?

La otra frase de Siciliani apuntó a este participante musculoso que dice que 'en broma' hace un personaje "de un tincho, medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier, a la gente le hace reír mucho".

Paradójicamente, el perfil estético de un joven musculoso, de bigote y preocupado por lo visual, coincide directamente con el programa que supuestamente hace en chiste en sus redes sociales.

Allí, Holder se refiere de forma despectiva a las personas que se cruza en los boliches. Negra, fea, gorda, villera, son algunos de los calificativos que lanza en sus publicaciones nada chistosas.

También, por su rol de influencer, se filtró un video de Holder en el cual se lo ve con Constanza Romero, otra de las participantes del reality. En el clip ella le pregunta si lo puede golpear en el hombro, algo que él le permite para luego tomarse el cuerpo como haciendo que le dolió. "Le pegué a Holder", dice la rubia, aunque no existe confirmación sobre si es ella o sólo una persona parecida.

Romina Uhrig

La exdiputada por el kirchnerismo es la que más vida pública tuvo antes de ingresar a la casa de Gran Hermano. Además de su rol como legisladora y luego funcionaria del municipio que conducía su expareja, el exintendente de Moreno Walter Festa, la mujer tiene fotos con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, entre otros pesos pesados de la política nacional.

"Vivo en Moreno y me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti", contó en su video de presentación.

A la hora de su función política, tiene algunas polémicas que la rodean. Habiendo sido una pañuelo verde defensora del derecho a elegir ser madre, cuando fue la votación en el Cámara Baja se abstuvo por estar ausente en el momento que había que tocar el botón. Ya que, cualquier legislador o legisladora que no se encuentre sentada en el momento de la votación, pero que haya dado el quórum, contará como abstención.

La separación de la participante con Festa, fue algo reciente aunque no fue confirmado públicamente. Es algo que se pude deducir de acuerdo al video de postulación que Uhrig envió a la producción del reality, donde cuenta que vive en pareja.