Un libro, acusaciones contra Silvina Luna y silencio: la insistente defensa de Luis Ventura a Aníbal Lotocki

El mal estado de salud de Silvina Luna la volvió a poner en el centro de la escena en las últimas semanas, debido a la internación que atraviesa en el Hospital Italiano desde el 13 de junio. Aunque este padecimiento de la ex Gran Hermano lleva mucho tiempo más. Fue en 2011 cuando Aníbal Lotocki le inyectó metacrilato, una sustancia prohibida que le deterioró la salud, y por lo que fue condenado a cuatro años de prisión.

Durante esta década, Silvina transformó su lucha por justicia en una causa propia con la que empalmó con otros hombres y mujeres que también fueron víctimas de la mano del doctor. Es que, mientras que hoy queda clara la ilegalidad de Lotocki, la ex Gran Hermano tuvo que soportar muchos años donde la juzgaban y se hacía oír las voces que defendían y le creían al cirujano.

Una de estas personas que buscó debilitarla en su reclamo, silenciarla y desprestigiarla fue el periodista Luis Ventura, quien a mediados del 2022 aseguró que estaba escribiendo un libro sobre el cirujano en el que iba a trabajar sobre los expedientes. Todo el proceso había sido en el marco de la apelación que el médico procesado presentó al fallo que salió en su contra.

Recientemente, debido a la internación y al pésimo momento de salud que atraviesa Luna, se viralizó una participación que tuvo en LAM para esa época, en donde disparó munición gruesa contra el especialista en chimentos. "Estuvo Ventura la semana pasada y contó que va a hacer un libro para hablar de los expedientes, puntualmente", preguntó Ángel de Brito.

"La verdad, después de todo lo que he y sigo pasando, que es de público conocimiento, yo tengo la energía puesta en mi sanación y no voy a poner la energía en inventos y en cosas que no son probables, porque esto ya pasó por la Justicia, ya fue condenado por cuatro, cinco años de cárcel", comenzó diciendo Silvina.

"A mí me hubiera gustado que sea mucho más. Pero en un país como el que estamos, donde comprobar la mala praxis es muy difícil, yo siento que por lo menos se escuchó, que la condena es condena. Y se comprobó que lo que puso e hizo fue dañino. Así que imagínate que Ventura diga esto me tiene sin cuidado", confesó.

El periodista había dicho que Luna "tenía síndrome de asia de forma preexistente, aunque ese mal relacionado a las operaciones estéticas que se basa en reacciones alérgicas", nunca le había sido diagnosticado. "Yo tengo un estudio que me avala, que fue presentado en la Justicia, que me dio todo perfecto, los riñones, todo bárbaro", aseguró Luna en LAM.

"Así que me tiene sin cuidado lo que ponga en ese expediente y lo que quiera escribir. Evidentemente hay un acuerdo, un tongo, una amistad, un no sé qué con Lotocki, no le veo otra", acusó Luna en su momento, cansada de que la cuestionen a ella y no a quien la uso al borde de la muerte.

En aquel entonces Ventura contestaba con vehemencia a las acusaciones que las víctimas de Lotocki hacían públicamente. Luego de que Luna dijera eso, el periodista la cruzó en un móvil del mismo programa: "No sé por qué se adjudica que voy a hacer como libro. Yo hablé que me iba a meter en los expedientes, ¿qué tiene que ver Lotocki? Recibí como siete mensajes, preocupados, apretándome, diciendo que yo recibía sobres y plata de Lotocki", se defendió.

Lo cierto es que, mientras Luna peleaba por su vida el estilo provocador de Ventura quedó a un costado. Es que, invitado durante las últimas jornadas al programa A la tarde de América TV, el periodista pasó el programa en silencio y no diciendo ninguno de estos argumentos que esgrimía a las víctimas en tiempos donde todavía no estaba claro quién era este falso cirujano plástico.

Esta dinámica silenciosa para una figura de su espalda televisiva, llamó la atención inclusive a los anónimos ojos de los usuarios de las redes sociales, quienes se dieron cuenta que Ventura estaba más en silencio que de costumbre. "Luis Ventura está a favor de Lotocki. Ayer llegó tarde al programa A La Tarde y no habló una palabra. Hoy recién dijo una frase", resaltó el jueves la periodista uruguaya Adriana Bravista en su Twitter.

Mientras tanto, Silvina se recupera e intenta tener optimismo ante un panorama desolador. La voces que tanto la denigraron y trataron de vencerla ya están -por ahora- calladas, pero todavía queda mucha pelea para volver a estar bien y feliz.