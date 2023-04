Un libro, una ley y una posible serie sobre su vida: cómo será el futuro de Lucas Benvenuto

Luego de varias semanas intensas donde Lucas Benvenuto y Jey Mammon cruzaron palabras en redes sociales y programas de televisión, el joven optó por dejar de exponerse en los medios por un tiempo. “Hablé con Lucas Benvenuto la semana pasada. No sé si pudo haber cambiado de idea a partir de la llegada de Jey Mammon a la Argentina, pero hasta la semana pasada, lo que me decía Lucas es que se va a ‘guardar’ un tiempo largo, me habló de meses”, sostuvo Mariana Brey.

La panelista de Socios del Espectáculo manifestó que Benvenuto “no va a dar más notas con los medios”, prevé escribir un libro y hasta se habla de que planeaba grabar una serie, situación que habría descartado por lo fuerte de las escenas: “Se habló, en un momento, de una película. Lo que me dice Lucas Benvenuto respecto a este futuro de él es que la película está desestimada en principio. No va a hacer la serie, porque para él sería muy difícil ver escenas representadas del abuso. Entonces, remover demasiado, mucho más de lo que viene haciendo, hizo que lo desestimara”, resaltaron desde el ciclo de canal Trece.

Brey remarcó que le queda muy poco para terminar el libro y sería lo único por lo que él volvería a los medios: por la presentación de este libro y, también, por la ‘Ley Lucas Benvenuto’, que lo tiene muy entusiasmado porque sabe que es un proyecto que puede ir adelante”.

Jey Mammon volvió a Argentina, tras su viaje a Madrid

El animador regresó a Argentina tras pasar doce dias en Madrid. En conversación con la prensa manifestó que no tiene abogado porque no tienen una denuncia en este momento en la Justicia. "Yo hoy no necesito un abogado, salvo que decida accionar", advirtió Juan Martín Rago en referencia a que la causa que había iniciado Benvenuto por la que quedó sobreseído, y que en todo caso él podría ser quien motorice medidas contra Lucas por "calumnias e injurias" o "falsa denuncia".

Por eso, explicó ante Socios del Espectáculo: "Fernando Burlando fue abogado defensor en su momento, y ahora, en este caso sería quien quisiera que me represente como querellante. Pero si me preguntan, todavía no tomé una decisión". "Juro que quiero ahora quiero pensar en nada", cerró Jey Mammon sobre el polémico caso que planteó tanto en los medios como en la Justicia Benvenuto.

“Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a la Argentina? Ahora me voy a mi casa”, comentó, ante el cronista de Socios del Espectáculo.

Mammon dijo que se fue a “relajar un poco” a España en estos días. “No me fui a reflexionar. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer”, definió. Luego, puntualizó sobre el lugar en el que se quedó en el país europeo. “Si alguien se escapa, no se va a Madrid. A Chueca, al barrio gay, chicos”, remarcó.