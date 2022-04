Un nuevo drama de salud para María Valenzuela: deberá ser operada

María Valenzuela no tiene descanso. Hace algunas semanas reveló que pesaba 35 kilos por un problema de salud por las prótesis dentales que le impedían comer. Esta vez, la salud le vuelve a pasar una mala jugada.

Hace un mes, la actriz subió un video a sus redes en el que denunciaba públicamente al dentista que la había tratado, y contó que estaba pesando menos de 40 kilos. “No puedo morir ahora”, aseguró. Desde entonces, comenzó a hacerse una serie de estudios y controles que derivaron en el nuevo diagnóstico. En tanto, será atenida por nuevo profesional odontológico que le ofreció sus servicios: el odontólogo Marcelo Carta, quien actualmente está instalado en el sur del país, a donde la ex Dulce Amor viajará y estará allí durante 20 días para tratarse.

Valenzuela, también aclaró en el programa matutino que esta con un nuevo tratamiento dental: “No mastico, pero me sacó bastante el dolor, porque me puso una resina en todo lo que es la boca, en las encías. Se me juntaba, además, mucha comida. Me estoy preparando con análisis de sangre, tomando suplemento para tener más fuerza, más proteína, para que me levante el ánimo y la energía”.

Ahora, Valenzuela dio a conocer que sufre un encapsulamiento en las prótesis mamarias y deberán quitarle los implantes. En un audio que le envió a Nosotros a la Mañana, la actriz relató: “Me tengo que operar las lolas, por eso también me estoy haciendo mamografía, análisis de sangre. Tengo bultos, está todo encapsulado, mal. Me voy a sacar las prótesis y me voy a quedar con lo que tengo. No puedo hacerme masajes ni ponerme boca abajo”.