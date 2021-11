Un paseo por París y Disney: la "humillante" aparición que Icardi tendrá en el especial de Susana con Wanda

Hay una gran expectativa por la entrevista que Susana Giménez le hará a Wanda Nara en París la próxima semana, en medio del escándalo que la empresaria protagonizó junto a Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez. La pareja regresó a la capital francesa después de una mini luna de miel en Dubai, donde viajaron para disfrutar de unos días de relax y terminar de consolidar la reconciliación.

En ese contexto, Wanda tiene por delante un montón de campañas pactadas: la semana que viene comenzará a grabar con La Su el íntimo, que según adelantaron estaba pautado desde antes, que durará entre tres o cuatro días y que se emitirá por la pantalla de Telefe. También estará al frente de un especial de fin de año que, a su vez, contará con la participación de la diva de los teléfonos en París.

Al mismo tiempo y en plena crisis con el delantero del PSG, a Wanda la contactaron para ofrecerle la co-conducción de un programa junto a Marley. Por ahora, tras el viaje por Dubai la empresaria tiene previsto solamente darle la nota exclusiva y a solas a Susana Giménez y en diciembre regresará a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales y juntarse con su familia.

Pero si bien esta entrevista no iba a contar con la presencia de Mauro Icardi, en las últimas horas surgió el rumor que el futbolista podría aparecer durante los últimos minutos del envío para "disculparse" públicamente con la mamá de sus dos hijas, Isabella y Francesca. “¿Cuál sería la sorpresa? Aparece Mauro a lo último. Se está pensando en un pedido de perdón público”, aseguró, sembrando indignación entre las “angelitas”, contó Pía Shaw.

Las grabaciones se harán el 20, 21 y 22 de noviembre. En principio, irán a ver a Icardi a la cancha, luego almorzarán juntas y recorrerán París. También pasarán por el Disney de París. "Se va a grabar mucho material porque la idea es que el programa se vea en la pantalla de Telefe y muy cerca, en una plataforma amiga del mismo canal, una especie de reality con todo ese material”, detalló Ángel de Brito.

A casi tres semanas de que Wanda destapara la olla e hiciera pública la infidelidad de su marido con La China, salieron a la luz nuevos detalles de la conversación telefónica en la que la empresaria interpeló a la actriz por más de 40 minutos tras descubrir los mensajes. “Nos vimos, pero él no pudo”, habría sido la frase que la ex Casi Ángeles le dijo a la botinera. Después, Mauro le explicó que se sentía mal porque tenía fiebre y se fue.

Desde el entorno de la "China" reconocen que la actriz le confirmó desde un principio el encuentro con Icardi en el hotel en París, aunque le habría aclarado que no llegaron a consumar porque el delantero del París Saint Germain no logró mantener su erección. "Quedate tranquila que no pasó nada porque no se le paró", le habría revelado la actriz a la empresaria. Icardi, tal vez herido en su "masculinidad", le reconoció que solo se besaron.

Si bien la intención de ambos es seguir con el matrimonio, vale aclarar que días atrás el propio delantero reconoció que firmó un acuerdo muy perjudicial para él, en el que le cedía todos sus bienes a Wanda. “No me interesa lo material, eso te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto de H&M y ropa de Amazon, para que tengas una idea, y lo sabés muy bien”, sentenció Icardi.

Wanda es la representante del jugador ante el PSG y también se ocupa de los contratos del jugador con diversas marcas y convenios con patrocinadores. El acuerdo con el club parisino, que llevó la firma de ella, cerró su pase el año pasado por cuatro temporadas y un salario de 10 millones de euros por cada una. Como representante de Icardi, Wanda tiene un contrato con el PSG por el cual tiene garantizado un sueldo anual de tres millones de euros.

Esto, claro está, la posiciona en el 8º puesto en el ranking de las mujeres de futbolistas más ricas del mundo con un patrimonio estimado de cuatro millones de euros, de acuerdo con el diario británico The Sun. Ahora bien, Wanda logró que Icardi le firme un contrato en el que le cede tres propiedades distribuidas en París (Francia), el Lago di Como (Italia) y la ciudad de Buenos Aires: las tres superan los tres millones de euros.

La pareja también tiene una cupé Lamborghini Huracan Spyder azul flúo descapotable valuada entre US$350.000 y US$250.000 en su versión más económica. Entre sus autos se encuentra un Cadillac Escalade, con un valor estimado de US$100.000 y un Rolls Royce, un regalo que Icardi le hizo a Nara en 2014 con motivo de su aniversario de noviazgo, que costó US$300.000.

E patrimonio de los Icardi-Nara asciende a los 60 millones de euros, sólo en propiedades y dinero en efectivo. "¿Sabén qué? Lo más fuerte vino cuando a Wanda le hizo una pregunta a la China: ‘¿Para qué fuiste a París? ¿podés decirme?´. Y muy suelta de cuerpo esta chica le contestó: ‘Fui para cogerme a tu marido, pero no lo pude hacer. Quedate tranquila que no me lo pude coger´. Ahí Wanda se enojó y le dijo: ‘Ya nos vamos a cruzar vos y yo´”, había contado Yanina Latorre.