Un pedido de disculpas y el deseo de revincularse con Matilda: Luciana Salazar se reunió con Redrado

Fue un 2021 sumamente intenso para Luciana Salazar. Y de hecho, su año estuvo marcado en gran parte por su nueva disputa con Martín Redrado que, al parecer, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En julio de este año, la modelo encendió la polémica al confesar que le había sido infiel al economista en varias oportunidades. “Sí, le fui infiel muchas veces, costó llantos de él, pero me las perdonó”, confesó ante la consulta de un usuario de Instagram.

Lo cierto es que en medio de este panorama, la periodista Paula Varela confirmó que la modelo y el economista se habían visto tres veces en las últimas dos semanas. De hecho, Lulipop confirmó esta versión y contó detalles del reencuentro que mantuvo con su ex pareja. "Voy a decir algo. fue por pedido de él. Primero nos juntamos junto a una persona en común, después solos. Me pidió perdón lo primero. Todo lo que yo dije fue verdad", sostuvo.

Durante la fiesta de la Revista Gente, donde fue elegida como uno de los personajes del año, explicó que el pedido de disculpas de Redrado está relacionado a la filtración de un correo electrónico que él le había enviado a ella proponiéndole pasar juntos la noche de Reyes. Así como también por la demanda que le inició por los dichos públicos de Luli a través de Twitter.

De acuerdo con la información de Varela, ambos mantuvieron un encuentro tres o cuatro días después de la fiesta del "Pica" en el Palacio Duhau. "Un amigo en común que tienen le empezó a escribir a Luciana diciéndole que Redrado quería encontrarse con ella. Ella primero dijo que no y, luego, que sí. Se encuentran una tarde-noche en un departamento en la Capital Federal con este amigo en común”, reveló.

Sobre ese primer encuentro, la periodista contó que no terminaron en buenos términos: "Luciana llegó muy molesta. Le dijo de todo. Él, mudo, callado, escuchaba. Ella le dijo que no tenía nada más que hablar y se fue. No llegaron a nada”. Luego hubo un segundo encuentro donde el economista tomó la palabra y le pidió disculpas. Allí, ambos habrían hecho las paces y él le manifestó su deseo de revincularse con Matilda, la hija de la modelo.

Cabe destacar que Salazar mantenín hasta este encuentro un conflicto legal con Redrado y aseguró meses atrás que iría hasta las últimas consecuencias. “¡No volvería con él nunca más en mi vida!. Tuvo un revés de la justicia penal, porque no pudo demostrar nada de lo que me acusó; voy a ir a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó”, había dicho por aquel entonces, sin antes aclarar que ya no está enamorada de él.

¿Pero de qué la acusó el ex presidente del Banco Central? Luego de la filtración de audios que realizó ella, en donde se detallaba el plan para "venderle a la prensa" que estaban de nuevo saliendo a principios de año, Redrado le inició a la modelo una causa penal y civil reclamándole una cifra millonaria en concepto de resarcimiento. "Hubo presiones que consideramos que atacan la dignidad y la honestidad de Martín", había dicho Fernando Burlando, su abogado.

A raíz del insólito audio que Luciana Salazar decidió viralizar, Redrado había detallado que le dejó en claro a la mamá de Matilda que no siente "amor" por ella. "Yo solo la invité a comer para resolver el lío que armó a fin de año. El monólogo que hizo en Polémica en el Bar el 30/12. La comida era para dejar las cosas en claro”, había contado sobre el encuentro que tuvo con la blonda en Miami.

Según Luciana, aquel reencuentro entre ambos se dio a "pedido" de Redrado. Si bien la conversación que viralizó es del 10 de enero, explicó que ya se habían visto dos días antes junto a la abogada Ana Rosenfeld. “Es una persona que nos ayudó mucho con el tratamiento de subrogación (por el nacimiento de su hija Matilda), estuvo muy presente en nuestra relación. Él la llama como una mediadora cuando estamos enojados”, había detallado la blonda.

Y continuó: “Ese día (por el 8 de enero) nos juntamos los tres a aclarar la situación. Estábamos preocupados de cómo hacerlo en los medios. Veníamos de varias peleas. No solo porque Martín había cortado una relación recientemente. Yo le dije que no hablaba bien de él que apareciera con otra persona tan rápido. No me parecía prolijo que nos vean, que hubiera una foto. Por eso se hizo el paso a paso, dando señales, para que no sea tan abrupto”.

Para Salazar, las actitudes de Redrado pertenecen a un "psicópata". "Yo creo que (lo que hace) es una especie de psicopateo. Lo que él hace a través de su abogado no sé si hasta no es violencia de género. Ya no sé qué le está pasando por la cabeza. Hace dos días recibí algo, que no entiendo qué pasó. Tiene actitudes muy cambiantes que me desconciertan”, había sentenciado meses atrás. ¿Cambió de parecer?