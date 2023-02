"Un productor le dio preservativos mientras me violaba": la denuncia de Flor Moyano contra Juani Martino

Flor Moyano, participante de El Hotel de los Famosos 2, denunció a Juani Martino por abuso sexual con acceso carnal en el propio set de grabación del reality. La joven elevó la denuncia mediante su abogado, Roberto Castillo a la Justicia y brindó estremecedores detalles de los seis episodios por los que, en caso de ser condenado, el hermano de Majo Martin podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión.

Cabe recordar que Martino fue expulsado la semana pasada del juego después de que Moyano elevara el reclamo a la producción, pero desde el ciclo conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis no revelaron los motivos de la decisión, ni tampoco se habló sobre la grave denuncia de penal.

Según dicta el documento se denuncia al participante por la comisión del delito de abusos reiterados, abuso sexual con acceso carnal Art. 119 3er párrafo de nuestro Código Penal, por ser la modelo víctima de los hechos a investigar, todo ello agravado por transcurrir en un contexto de violencia de género.

La denuncia completa de Flor Moyano contra Juani Martino por abuso sexual con acceso carnal en el reality de El Trece

“Juan era uno de los competidores más fuertes, tomado con respeto por los demás participantes, dado que era buen competidor por su condición física, esto en un principio me atraía, me llamaba la atención, él de entrada fue una persona atenta conmigo los primeros días, me escuchaba, me aconsejaba. Yo lo veía como un buen compañero de competencia, y al comienzo pasábamos tiempo juntos, sin que pase nada a nivel físico, lo que se convirtió en una especie de histeriqueo, hasta ese momento todo se desarrollaba con normalidad, él intentaba conquistarme y yo me sentía acompañada. Y a su vez, lo veía como un posible ganador de la competencia, en ese sentido y a modo de estrategia, me era conveniente mantenerme cerca de él”, comienza el testimonio.

Luego, prosigue: “Con el pasar de los días (...) pasó de aconsejarme en apariencia sin interés, a prácticamente imponer qué decir y qué hacer. (...) Comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero no quería tener relaciones sexuales. Eso hizo que sustituya los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigar en la convivencia”.

“El tercer día del programa, Juan gana un juego a partir del cual se lo habilitó en forma de premio a elegir a una persona para acompañarlo a una Suite a dormir con él y me eligió a mí. Lo cierto es que dicha elección me incomodó dado que recién conocía al denunciado, pero nada en comparación a los hechos que se fueron suscitando con posterioridad, que consecuentemente procederé a relatar”, continúa el estremedor relato que expone que los hechos comenzaron a penas inició el programa que fue grabado en 2022 y ahora es transmitido por El Trece.

Moyano denunció que Martino le preguntó si “podía sacarse la remera”, ella se negó, pero él se la sacó igualmente y reconoció en la denuncia que “fue la primera muestra de una persona que no reconoció límite alguno para con su integridad sexual y psicológica”. "Sus actitudes agudizaban mi incomodidad, hablaba en doble sentido, sobre que ‘estaba caliente’ refiriéndose a su miembro, el sexo y demás cuestiones que me hacían sentir muy incómoda. Pero, a pesar de mi incomodidad, intentaba disimular, en principio porque tenía un poco de temor y hasta vergüenza”.

Sin embargo, remarcó la presión de estar en un reality de televisión que la llevó a razonar de “manera errada”: “Como yo me puse en esa situación por mi trabajo, quedaría mal si comenzaba con reclamos a un compañero por ser hasta ese momento un desubicado, que constantemente hablaba de sexo y que intentaba permanentemente tener contacto físico conmigo. A su vez tenía un profundo temor de perder la oportunidad que tanto me costó conseguir, y que se me cierren puertas por abandonar un reality por cosas que si bien me incomodaban, podía tolerarlas. Mucho más, considerando que hasta ese momento, no habían sucedido los hechos que hoy vengo a denunciar”.

“Hasta el momento en que abusó sexualmente de mí, nunca pudo siquiera disimular perversión. Y lamento mucho más, que el entorno que en ese entonces no estaban vulnerados en su estructura psíquica y espiritual, no hayan intercedido ante evidentes actos de violencia contra una mujer que en ese momento se encontraba sometida. Al denunciado, en cada ocasión donde él proponía el contacto, le manifesté mi postura de no querer tener relaciones sexuales, dado que no quería exponerme de esa manera, ni tampoco él me atraía, ni me hacía sentir cómoda. Sin embargo, el denunciado comenzó ante mis reiteradas negativas, mediante palabras y conductas violentas a doblegar mi voluntad”.

Flor Moyano denunció seis hechos de abuso

El primer hecho que denunció sobre su agresor sexual, al que tituló de “verdadero monstruo” por sus “incansables actos de violencia y humillación” es que “le manoséo la cola”: “Dicho tocamiento me resultó absolutamente desagradable y por sobre todas las cosas me producía un malestar atroz”. Y acusó: “Lo veía tan seguro, sintiéndose tan impune, al punto tal de humillarme delaten de mis compañeros después de tocarme sin mi consentimiento”.

El segundo hecho que expuso fue que el agresor ingresó al baño cuando ella se estaba lavando los dientes y este intentó “besar, tocar y demás”. El “demás” hace alusión a intentar bajarle la ropa, un hecho que según explicó pasó varias veces y en dichas ocasiones Martino “se quitaba el micrófono para que no se escuche”. “Sucedían estos hechos, el seguía como si nada, maltratándome, insultándome, humillandome, y nada pasaba, es decir, no había consecuencia para él”.

La influencer descargó contra la producción del reality: “Supuestamente estábamos protegidos, porque estaban los ojos de la sociedad viendo nuestra conducta, nadie hacía nada, me hacía sentir sola, débil, frágil, consideraba que era inútil enfrentarlo. En esa sintonía, Moyano dijo que una noche el participante lo llevó al campo y le dijo que quería tener relaciones sexuales, ella se negó. Después se metió en la ducha mientras ella se bañaba con la misma intención. Y relató que intentó pretender tener un “cierto código sexual” con ella: como morderse la boca y mirarla de abajo hacía arriba. “Estas situaciones me atemorizaban, me hacían sentir vulnerable y, por sobre todas las cosas, que él tenía el control sobre mí, cuando nunca se lo había cedido por voluntad propia”.

El tercer hecho que denunció fue cuando estaban en la pileta y Martino le metió “el pie en la cola”. Ella reaccionó y él le dijo que ella era una “botona, frígida y demás agravios de esa índole”. “Al principio reaccionaba ante los abusos, pero después cada vez fui exponiendo menos mi malestar para que no se enoje, para evitar problemas e incluso, los abusos enumerados que comencé de manera inconsciente a relativizarlos, naturalizarlos”.

Hecho cuatro: el agresor quería dormir con ella, pero ella no quería; entonces “para no generar conflicto y que se enoje”, la joven dijo que se acostaba un rato con él y después se iba a su cama. El problema es que en ese momento, Martino comenzó a tocarla: “Juan quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás, (todo eso adelante de todos los demás compañeros, cosa que a mi me generaba muchísima incomodidad y me sentía sumamente invadida)”.

Como quinto hecho, la influencer relató la primera violación con acceso carnal: “En el baño se metió en una oportunidad, comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritual y psicológicamente. Me sentí peor que nunca: totalmente ultrajada, indefensa y denostada. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así, fue un lapso de tiempo muy corto hasta que logré escaparme de la situación”.

Por último, un sexto hecho: el jueves 24 de noviembre de 2022, luego de una discusión en medio de un juego en el que el agresor le dijo que ella era “sólo una chica linda que nadie iba a recordar”, ocurrió un enfrentamiento con Federico Barón. Martino reaccionó mal y se violentó contra sus compañeros.

Pero la inacción de todos frente a los hechos violentos y la falta de intervención de sus compañeros y de quienes trabajaban en el reality le demostraron que “estaba sola ante los abusos”. De esta manera, expuso lo peor: “Esa noche, donde me voy a dormir, cuando me estaba acostando, llega al cuarto y me pregunta qué me pasaba, le cuento lo que me molestó y me dice que lo hizo apropósito (...). Después de eso nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre el don de la sabiduría y el de la inteligencia, que tenía que elegir muy bien porque sino lo iba a perder. Le digo: ‘La sabiduría’. Acto seguido, me dice que no me asuste, que me iba a hablar en un idioma raro. (...) Me hacía como una especie de ritual y me dice que me quiere sentir. Yo le digo que no, que no quería. (...) Se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. (...) Yo solo deseaba que termine y que se vaya, no tenía forma de salir. Cuando me abusaba solo esperaba que alguien se de cuenta de lo que estaba pasando. Hasta que a los minutos entró Nicolás, productor de la noche y tiró una caja de preservativos”.

La ex participante contó que al día siguiente, cuando estaba en el baño, Martino se metió sin preguntar y que se enojó por que ella le preguntó “¿Por qué me obligás a pasar por esto?. “¿Tanta vergüenza te da que tus papis te vean?”, respondió y le dijo que “madure”. "Una noche le cuento a Enzo Aguilar lo sucedido completamente quebrada, y le cuento a Flor Ventura una parte, necesitaba poder hablarlo de alguna forma", agrega el comunicado pero, continúa en que solo recién de que una de las productoras, identificada como Floppy, se enteró de lo sucedido fue que Pablo, director de la productora Boxfish, le manifestó a la víctima que habían decidido desvincular a su agresor. “Me dijeron que el denunciado quiso ponerse en contacto conmigo luego de su salida y al día de hoy tengo miedo de que me quiera hacer daño, dado que vivo con gran desconfianza”.

Y lamentó: “Incluso, se vuelve más tortuoso el proceso psicológico, cuando analizo que las situaciones de abuso sucedieron en un programa de televisión, situación que no solo me lastima, sino que me genera indignación, la ausencia de canales de protección que tiene una mujer que decide participar de un reality ante los ojos de toda la sociedad, es humillada, denigrada y abusada”.

*Si sos víctima de violencia sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. (Es gratuita, está disponible las 24 horas, los 365 días del año).