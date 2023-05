Un rapero publicó fotos falsas de Rosalía desnuda y la cantante explotó: "¡Me da asco!"

En las últimas horas, el nombre de la cantante Rosalía Vila Tobella, ​conocida simplemente como Rosalía, comenzó a ser trending topic. En esta oportunidad, no fue una nueva canción o una colaboración, sino porque se han difundido imágenes fake de ella completamente desnuda, pero que no provenían de algún usuario rándom o un hater de la red social, sino que el responsable de viralizarlas fue el cantante español JC Reyes.

La condena de la publicación de esas imágenes no tardó en llegar, muchos cuestionaron lo que hizo el rapero con el firme objetivo de poner fin a este tipo manipulaciones en Internet. "Lo mejor que verás hoy", escribió en su posteo JC en donde aparece la cantante catalana con su pecho desnudo y una camisa traslúcida verde, mientras que sus pezones se camuflan con unos emoticonos de corazones, tratando de evitar la censura de esta red social.

Más allá de la publicación, el rapero daba a entender que los dos habían mantenido algún tipo de relación y que había sido la propia Rosalía quién le había pasado esa fotografía tan íntima. "Ir a buscar clout (influencia) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de más lo que da es pena", escribió Rosalia desde su cuenta de Twitter.

Una publicación que no tardó en reunir más de 100.000 likes y decenas de comentarios donde múltiples usuarios le mostraban su respaldo y condenaban este tipo de actitudes.

Sin embargo, las faltas de respeto hacia la cantante continuaron por parte del rapero: “No puedo estar subiendo fotos de la chavala que me manda a mí, eso sería de sinvergüenza. Nada más que estaba expresando lo que sentía, no era para que os alterarais de esa manera (sic)”, dijo en sus redes sociales, en el que argumentaba que "a la chavala solo se le ve el escote" y que el montaje lo había realizado usando Photoshop.

Tras recibir cataratas de críticas denunciando la publicación de esa imagen editada, el artista ha decidido eliminar todo el contenido publicado. Pero a pesar de no haber dejado rastro, la huella digital de la foto ya se ha viralizado por las plataformas. Unas horas después, Rosalía volvió a referirse al tema. “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing”, comenzó escribiendo.

Y aseguró que “esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco”. “Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar. Bye”, sentenció. Muchas artistas salieron apoyar a la cantante catalana y sentenciaron que este hecho significa una cosa: machismo.