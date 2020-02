Un resbalón es caída: el accidente de Georgina Barbarossa en plena función en Villa Carlos Paz

La actriz Georgina Barbarossa sufrió un peligroso accidente el último fin de semana mientras realizaba la función de Un estreno o un velorio, la obra teatral que encabeza Flavio Mendoza en la temporada de Villa Carlos Paz, Córdoba.

La actriz comparte elenco junto a Betiana Blum, Nicolás Scarpino y Daniel Aráoz en el Teatro Luxor, y este domingo mientras caminaba sobre el escenario, tropezó con la cola del vestido que llevaba puesto para dicha escena y cayó.

Caída de @geobarbarossa en la obra de @flaviomendoza en carlos Paz pic.twitter.com/0jzu4iuEC3 — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 25, 2020

El video del momento fue compartido en su cuenta de Twitter por Ángel del Brito, y luego la propia comediante usó su cuenta para confirmar que se encuentra bien de salud.

"Me tropecé con el vestido que tiene una super cola tipo Morticia y me ayudaron enseguida a levantarme. Como todo me lo tomo con humor, lloramos de risa en el escenario y Flavio me ayudó a levantar. Por suerte no pasó nada. Gracias por preocuparse", aclaró.

Holaaa! Me tropecé con el vestido q tiene una suuuuper cola tipo Morticia y me ayudaron enseguida a levantarme. Como todo me lo tomo con humor, lloramos de risa en el escenario y Flavio me ayudó a levantar. Por suerte no pasó nada. Gracias por preocuparse ❤️ https://t.co/ZzgHckJ8rM — Georgina Barbarossa (@geobarbarossa) February 25, 2020

Afortunadamente, la actriz no sufrió heridas de gravedad y logró continuar la función con total normalidad después de que sus compañeros la ayudaran a ponerse de pie con los aplausos de fondo del público. Además, ese día pudo realizar la segunda función que ya estaba programada.

Los martes el elenco no tiene teatro, por lo que Barbarossa aprovechará para descansar y disfrutar de sus hijos, quienes llegaron a Carlos Paz en los últimos días para visitarla. "Por fin juntos los tres, los extrañaba", escribió en su Instagram.