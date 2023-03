¡Un turrito! Rei reveló cómo fue la primera cita con María Becerra en su casa: “No me salió ni una bien”

Desde hace varios meses, María Becerra y Rei conforman una de las parejas más queridas de la música urbana. La relación recuperó el corazón destrozado de la cantante tras la escandalosa ruptura con Rusherking, quien al poco tiempo se puso de novio con Eugenia La China Suárez. Pero eso ya es parte del pasado. Al igual que la accidentada primera cita de Becerra y Rei.

El creador de Tu turrito recordó cómo fue la noche en que se vieron cara a cara por primera vez y que nada salió como lo había planeado. Durante una entrevista en el programa RedFag, con Grego Rossello, Rei contó, cuando le consultaron sobre cómo fue su primera cita con María: “Nos íbamos a ver a la noche, iba a venir a casa, resulta que se atrasó todo un poco y en vez de que nos veamos a la hora de la cena la fui a buscar a la 1:30 de la mañana”.

Y continuó: “Fuimos a casa y resulta que ese día encima me habían cortado wifi y tele, digo: ‘Bueno me pongo unos temitas en el parlante’. Pero cuando lo empiezo a buscar, me acuerdo que había quedado en un bolso de la gira. No tenía nada. No me salió ni una bien”.

Pero el otro contratiempo ocurrió cuando se dio cuenta que no tenía forma de comprar la cena. “Salimos en mi auto y vemos que todos los negocios de mi barrio estaban cerrados. No tenía nada para cenar. Así que le dije que iba a amasar una pizza. Comimos a las 3 de la mañana y al rato nos pusimos a tocar el piano”, relató, entre risas.

Enseguida confesó que ya estaba enamorado de Becerra desde hacía mucho tiempo: “A mí ya me encantaba. Yo ya había conectado mucho por mensajes. En un momento, cuando la llevaba de vuelta, le dije: ‘Yo ya te quiero’. Habíamos hablado 6 días enteros”.

Y relató: “La primera vez que hablamos, María me mandó 11 audios de un minuto contándome cómo estaba después de un show que había salido muy mal. Y me dije: Listo, cuando ya me mandó 11 audios le tengo que prestar mucha atención, desde ese momento dije: ‘Esta piba es una jefa’ no hay persona que haga eso, si es alguien que no hablaste nunca, es por ahí”.

Pero Rei no fue el único que habló. Becerra también habló sobre su vida privada. Y en una entrevista en el podcast Se regalan dudas, la cantante recordó la primera vez que se llevó una desilusión en el amor. “La primera vez que me rompieron el corazón fue cuando tenía 11 años. Fue un chico del que yo estaba enamoradísima. Fue así como mi primer amor”, fue lo primero que dijo.

Y sumó: “Era el típico chico lindo del curso y yo estaba enamorada de él locamente, pero él no me daba ni pelota. Yo no existía. Una vez terminado el año escolar, dije: ‘Bueno, es mi momento, me voy a confesar con él, a ver qué pasa’. Había pensado toda la semana a ver qué le iba a decir”.

Y siguó: “Tomé valor, encima yo súper tímida, le dije: ‘Thiago, me gustás mucho, creo que estoy enamorada de vos’. Agarró, me miró como con un desprecio, como rebajándome, y me dijo: ‘Sos linda de cara, pero después sos re plana’. Ese fue su comentario, terrible. Ahí fue donde empezó a nacer todo esto de los traumas. Fue una destrucción total”.

Y contó que a partir de ahí tuvo algunos problemas de autoestima que con el tiempo pudo resolver. “Uno no elige de quién enamorarse, pero de ahí aprendí a enamorarme así, de nuevo. Desde el amor propio, uno detecta estas banderitas rojas”, afirmó María en esa nota. Por suerte, ahora, su corazón está más que bien y vive un gran amor con Rei.