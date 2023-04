Una alarma linterna , una manopla y ¡un gas pimienta!: Cinthia lanzó su "Kit Mamá Luchona"

Dice el refrán "no hay mal que por bien no venga" y en la actualidad, este mensaje podría vincularse directamente a la situación que atraviesa Cinthia Fernández. La bailarina fue acusada por sus vecinos del country Los Aromos de Pilar de agredir, con gas pimienta, a un grupo de adolescentes que estaban celebrando un cumpleaños de 15 y le habían ido a patear la puerta de su casa. Pero las versiones de lo ocurrido durante la noche del último viernes son muy distintas.

La panelista sostiene que un grupo de menores ingresó a su lote y le rompió la puerta de su casa a patadas y si bien no niegan esto, los padres de los chicos afirman que la modelo salió furiosa de su hogar, cansada de los ruidos y la música, fue a su propiedad y atacó intencionalmente con gas contra algunos de los invitados. "Estábamos por soplar las velitas, llevo la torta afuera y la veo a ella en el jardín, gritando. De pronto empiezo a sentir que no podía respirar y me avisan que tiró gas pimienta", sostuvo Leila Davidovich, una de las vecinas de Cinthia, sobre la violenta secuencia que ocurrió, de acuerdo con la denuncia, el viernes 14 de abril.

Según la mujer. había un total de 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos festejando el cumpleaños de 15 de su hija . “Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá... Intentamos festejar los 15 años de mi hija, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos. Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y uno le patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”, detalló la denunciante.

Como resultado, Leila se presentó en la Justicia por daños y prejuicios y le pidió una suma millonaria de dinero. Ahora no sólo tendrán que verse las caras dentro del barrio privado, sino que deberán seguirlo a través de legales y todo parece indicar que el panorama judicial de Cinthia se complicó aún más en las últimas horas tras confirmar que los afectados por el gas pimienta le realizarán una demanda civil por 20 millones de pesos.

Pero ni lenta ni perezosa, la ex de Matías Defederico aprovechó la ocasión para generar algunos ingresos de más y presentó, de manera oficial, el kit de seguridad personal que lleva su nombre. “¡Buen día! ¿qué tal, cómo les va? ¿Qué les pareció la sorpresa?”, comenzó Cinthia en un video que subió a sus redes sociales y advirtió: “Todo el mundo va a hablar de esto”.

En el clip, Cinthia detalló cada uno de los productos que compone su "Kit Mamá Luchona" con gas pimienta incluido, un llavero, una manopla con forma de gato y hasta una alarma que comienza a sonar con simplemente tirar de un cordón. “La idea surgió, con toda la mierda que me pasó, poder sacar algo positivo”, explicó, y continuó: “Quiero que sepan de a pesar de tener una sonrisa, yo la pasé como el orto. Así, literalmente. Encima me comí una carnicería. Nunca vi empatía en lo que me pasó a mí respecto a los medios, sí en la gente, por suerte, que es lo que me importa, porque esa cajita donde trabajo es un medio tan hipócrita. No tenían tema y esto les medió y lo usaron para su conveniencia”.

Además, aclaró que “sigo con la puerta rota porque nadie se dignó a venir a reparármela. Vinieron acá a mi casa a provocarme, a seguirla. Y yo calladita. Pero bueno, si quieren circo, comencemos con las funciones”. Según la panelista, se anda acostando a las cinco de la mañana a causa del mal momento que le tocó vivir la semana pasada. “Hice lo que pude, lo que me salió, y no se lo deseo a nadie. Y quiero sacar lo positivo de todo esto, ¿Cómo? Sacando un llavero de defensa personal”, dijo y presentó el emprendimiento, cuyo valor es de 9.100 pesos por unidad. "Agotaron todo el stock, ya estamos trabajando para reponer, prometo... Tengan paciencia", sentenció Cinthia.