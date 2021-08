Una amiga de Pampita incendió a Vicuña: del "callate la boca" a la modelo a su "desmedido" apetito sexual

Después de muchos meses de hermetismo y rumores, Benjamín Vicuña sorprendió a todos (incluso a Eugenia "la China" Suárez, según su versión de los hechos) al anunciar su separación de la ex Casi Ángeles a través de una historia en la red social Instagram. Desde entonces, fueron muchas las especulaciones en torno no sólo a los motivos de la ruptura, sino a la posibilidad de una eventual reconciliación teniendo en cuenta el prontuario de idas y vueltas que ostentan los padres de Magnolia y Amancio.

En las últimas horas, una de las "hipótesis" arengadas por el círculo íntimo de la pareja sostiene que la crisis se desató (una vez más) por la obsesión por el orden del chileno y el "espíritu relajado" de la actriz. ¿En otras palabras? Le endilgan a ella no "cumplir con los estándares patriarcales" del galán trasandino. También se le atribuyeron infidelidades a la "China", algo que salió a desmentir con firmeza en diálogo con su amigo, el también periodista Marcelo Polino.

Quien se llamó a un furioso silencio fue Carolina "Pampita" Ardohain. Abocada a la crianza de su beba de sólo un mes, la modelo procuró no hablar de la separación del padre de sus hijos mayores. ¿El motivo? No sólo se trata de "mantener el vínculo por los hijos en común", como suele sostener también la conductora, sino que, según una amiga de "Pampita", el chileno llegó a amenazarla una vez que habló con la prensa sobre la dinámica de la familia ensamblada.

Paula Galloni, amiga de "Pampita", aseguró que el actor es un "seductor serial o depredador" y reveló los motivos detrás del silencio de Ardohain. "Yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo que no habla más de Vicuña porque, en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él", reveló en su paso por el ciclo Intrusos.

"Le mandó mensajes y me acuerdo que le había dicho 'callate' o algo así. Entonces, a partir de ahí, ella me dijo: 'Me muerdo la boca antes de hablar'", recordó Galloni. Consultada sobre si le sorprendía la separación, Galloni recordó el prontuario de infidelidades del ex de su amiga. "A mí, sacándola a 'Pampita' y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la 'China' Suárez y es la primera vez que trabajan separados en Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador".