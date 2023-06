"Una amiga no se cog... a tu marido": la feroz chicana de Jimena Barón a Gianinna Maradona en su show

El último show que brindó el martes Jimena Barón en el Teatro Ópera tuvo muchos puntos altos, pero cuando llegó el momento en el cual la artista tocó La Araña, esa canción sobre la traición que le dedicó a su ex amiga Gianinna Maradona, por ponerse de novia con su ex y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, todo el público estuvo pendiente del mensaje que podía llegar a dejar la cantante. Y no los defraudó.

"Yo tenía una amiga. Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día, me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas, no se cogen a los maridos de sus amigas. ¿Verdad?", se escuchó decir a Jimena, mientras el texto se proyectaba en el escenario, antes de que comience el hit dedicado a la hija de Diego Armando Maradona.

Enseguida, según pudo comprobar BigBang -presente en el Ópera- el público estalló de locura y emoción. Además de por haber estado esperando que suene el hitazo, las resentidas palabras de Barón, dieron lugar a una cantidad de insultos inenarrables contra la hija menor de Claudia Villafañe.

Sobre el escenario, a la cantante se la vio sumamente movilizada y emocionada. El momento era el más esperado por todos, sabiendo que la ruptura de la relación con quien fuera su amiga había despertado mucho morbo y curiosidad en la vida pública.

Mientras tanto, Gianinna se encuentra exhibiendo un gran momento sentimental que atraviesa con el ex futbolista de la Selección Italiana, Boca Juniors y Banfield, entre tantos equipos en los que demostró su faceta goleadora. Enamorados, juntos, a los besos y a los abrazos, los encontró Roma y sus pintorescas calles.

Registrados por los reporteros gráficos que estuvieron pendientes del viaje, se lo vio a Osvaldo con una camiseta de quien debería ser su suegro en caso de seguir con vida. Sí, la remera negra con la imagen de Diego con una pelota apoyada en su cabeza, fue el look con el que se movió el músico y cantante por la capital italiana. Además, llevaba unas bermudas de jean rotas y unas zapatillas con arreglos violetas.

Mientras tanto, Gianinna tenía su típica remera con la palabra rock, con la que muchas veces se la vio en redes y en eventos, un pantalón verde musgo y un calzado de lona roja muy descontracturado.

Lo importante, los besos que se dieron y fueron también registrados por los lentes de las cámaras que los persiguieron por la ciudad.

El viaje había comenzado por Nápoli, ciudad en la que Diego es un dios, en el marco de que el equipo de fútbol homónimo volvió a salir campeón tras 33 años. Así fue cómo Claudia estuvo en el estadio con el nombre de su ex esposo, y festejó el título con el gol de Giovanni Simeone -quien sacó una remera de Diego-. La familia del delantero estuvo con ella en la tribuna y tanto su madre, Carolina Baldini, y su mujer, Giulia Coppini, quienes se fotografiaron junto a Villafañe.

Gianinna también fue parte de la travesía familiar para reencontrarse con la ciudad que tanto ama su apellido. Y así lo transmitió en redes sociales: "Vuelvo a Napoli después de tantos años a llevarme un poco del amor que se respira por mi papá, el del napolitano que llora y reza por él, el amor genuino, desinteresado y verdadero. Ese que es para siempre", escribió. No hay canción ni acusación de traición que pueda borrar el momento que están viviendo Daniel y Gianinna. Aunque habrá que tener cuidado en un futuro, para que no se cumpla el refrán que asegura que, en la vida, "todo vuelve".