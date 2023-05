Una auténtica tortura china: el nuevo curro de Wanda, con mojadita de oreja para muchos

No para, ni suelta. Pese a que disfruta de un excelente presente profesional como conductora de Masterchef -indiscutida usina de rating y el ciclo más visto de Telefe-, Wanda Nara parece seguir atada a la novela que comenzó a escribir junto a Mauro Icardi desde octubre del 2021, mes en el que descubrió la infidelidad de su marido con Eugenia "la China" Suárez.

Desde que estalló el escándalo, la empresaria capitalizó cada uno de los capítulos de la novela, que contaron también el aporte y condimento de Icardi y de la propia Suárez. Pero lo que comenzó como un juego se terminó convirtiendo en un millonario negocio: Wanda no sólo cobró importantes cifras en dólares y euros para contar su "versión de los hechos", sino que además reperfiló por completo su carrera y de un tiempo a esta parte logró consagrarse como conductora.

Influencer, dueña de una marca de cosméticos, conductora, representante de futbolistas, modelo y la reina de las presencias. Después de años de abocarse a la carrera del padre de sus hijas menores, Wanda logró retomar con todo su trabajo en la Argentina y se posicionó como una de las figuras más buscadas en tiempo récord. Sin embargo, pues ambiciosa siempre, la empresaria no está conforme y decidió sumar un nuevo trabajito a su extensa lista de actividades. Sí señores, Wanda debuta como can-tan-te y compositora. Filmame esto, Néstor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El coqueteo con L-Gante y el jueguito de histeriqueo que alimentan ambos desde hace meses no es ingenuo. Por fuera de querer celar a su marido, la empresaria no da puntada sin hilo y ya prepara su debut como cantante, después de haber colaborado en uno de los videos del trapero. ¿Está preparada? Según ella, lleva "meses" estudiando canto y su voz ya fue "tanteada" por uno de los productores más importantes del momento.

Fiel a su estilo, Wanda fue dando en los últimos días ciertas pistas misteriosas sobre un explosivo nuevo anuncio profesional. Y, mientras que muchos pensaban que se trataría de otra colaboración con L-Gante -con quien asistió a los premios Gardel-, lo cierto es que Nara hará su debut como solista y seguirá así los pasos de Suárez, cuya carrera musical entró en una llamativa pausa tras su separación de Rusherking.

"¿Se viene algo musical en tu carrera?", indagó un cronista del ciclo Socios del Espectáculo en la alfombra roja de los premios Gardel. "Hay una propuesta de alguien que está por acá cerca, pero vamos a ver en qué momento y cuándo;y cómo cuadrarlo (Sic) un poco con todo lo que yo estoy haciendo de trabajo", reconoció.

Consultada sobre si cantaba bien, la empresaria metió una importante gambeta. "Y... hace un tiempo que estoy practicando, ensayando, tomando clases. Vamos a ver. Me gusta mucho el reggaetón, me gusta bailar. Tiene que ser algo muy alegre. Probaron mi voz varias veces, pero no me animé", reveló.

Al igual que Suárez, quien se inspiró en el affaire con Icardi para escribir el tema con el que se lanzó como solista, Wanda también quiere ser ella quien le ponga letra a su música. ¿Tiene talento? Habrá que esperar, aunque la empresaria no pierde el tiempo y ya compartió en redes sociales la canción que años atrás le escribió a su hijo mayor, Valentino. A continuación, la letra completa de "Mi San Valentino", la primera obra maestra de Nara.

Mi San Valentino, por Wanda Nara

Mi corazón está a salvo, porque el deuño nunca me lastimaría.

Yo todo te daría en esta vida, sos mi máxima alegría; mi energía y mi mejor melodía.

Sos mi San Valentino.

No me dan miedo los enemigos, porque vos sos de los míos.

Tu mundo es fútbol redondo y vos el mío.

Que nadie te lastime, ni se anime;

que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño.

Que siempre vueles lejos y, si algún día yo acá te dejo,

te dejé todo organizado y pensado; pero lo que mejor he logrado

es como así te he criado.