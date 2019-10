Una buena: la Justicia sobreseyó a la actriz Anita Co en la causa que le inició Darthés

La causa judicial por calumnias e injurias contra la actriz Anita Coacci que le inició el también actor Juan Darthés, después de que ella lo denunciara mediáticamente por abuso sexual, llegó a su fin. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a la actriz al concluir que el actor había mostrado “falta de interés” en proseguir con el juicio.

La abogada de Coacci, Raquel Hermida, explicó que en los juicios por injurias “es necesaria la presencia del querellante (en este caso Darthés). Además, no hace falta estar inactivo 60 días, lo importante es que lo que digas modifique y represente el interés real del querellante. En este caso, Darthés dijo que quería continuar con la causa, pero no lo demostró”.

Cabe remarcar que el ex Simona no participó de ninguna de las audiencias judiciales entre las partes dado que se encuentra viviendo en Brasil desde que Thelma Fardin lo denunció por "violación". En ambas oportunidades, el actor acusó enfermedad a través de su abogado, Fernando Burlando, quien sostuvo que Darthés sufría de ataques de pánico como consecuencia del estrés que padecía.

Fue en febrero de 2018 cuando Anita Co –su nombre artístico- denunció haber sido abusada por Darthés durante la grabación de la novela Gasoleros, en 1999. "El señor se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'", había relatado.

Esta nueva jurisprudencia podría originar desenlaces similares en otras causas por calumnias e injurias que Darthés le inició a otras dos actrices: Calu Rivero y Natalia Juncos, quienes también aseguraron haber sufrido situaciones similares de abuso.

