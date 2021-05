Una cantante amiga de Luis Miguel aseguró que Marcela Basteri murió ahogada

Una cantante y actriz juvenil de la década de 1980, que compartió varios momentos con Luis Miguel, contó en las últimas horas una versión sobre lo que podría haber sucedido con la madre de Mickey, Marcela Basteri, quien es protagonista de varias teorías debido a los motivos de su desaparición en 1986

Tatiana Palacios Chapa, más conocida como Tatiana a secas, dijo era una entrevista reciente que la madre del cantante había fallecido ahogada cuando el menor de los Gallego Basteri, Sergio, era apenas un niño pequeño. En una entrevista a un programa local, Tatiana contó detalles de un viaje que comparten con la familia de Luis Miguel y en el que un pedido del padre de “El Sol de México”, Luisito Rey le sorprendió.

Es que el le solicitó que cuide de Sergio en el vuelo que conectaba la ciudad de Madrid con el Distrito Federal. “Yo creo que Luis Miguel no sabía, Luisito Rey nos vio en el aeropuerto y nos dijo que nos tenía que pedir un favor muy grande, que si podíamos cuidar a Sergito mientras vuela para México. Cuando aterrizamos ya estaban esperándolos, no me acuerdo quién. Me acuerdo que eran dos hombres los que los iban a recoger, altos”, dijo Tatiana en la entrevista.

“Yo creo que ya estaba muerta Marcela, pero se nos hizo muy raro que iba sin su mamá hacía México. Todos sabemos que no está viva, es un secreto a voces en el medio artístico, de la gente importante de la televisión y de las revistas se sabía eso”, dijo, a lo que agregó: “Se sabía que había muerto en una fiesta en Italia o en España, no me acuerdo, en una alberca. Es lo que yo sé, de lo que me enteré”.

Desde hace mucho tiempo, se especula con qué podría haber sucedido con la madre del cantante. Incluso se llegó a deslizar que podría estar escondida en la Argentina, lugar en donde no sólo vivió Marcela Basteri sino en donde además conoció a Luisito Rey. La búsqueda de la madre del cantante suele ser motivo de múltiples pedidos por parte de periodistas que buscan destrabar ese misterio.

Un caso, por ejemplo es el del periodista Luis Ventura que le solicitó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que colabore con los contactos en la Interpol para poder dar con Basteri.

Dentro del periodismo especializado, y hasta el propio biógrafo del cantante, Javier León Herrera, sostiene que Basteri, en realidad, falleció en condiciones que no están todavía del todo clara. “La conclusión es la información que tenemos desde hace muchos años, es que desafortunadamente Marcela falleció hace ya mucho tiempo y todo lo que no asume y respeta eso es entrar en un terreno donde se puede provocar información o fake shows que lo que hacen es herir la sensibilidad y el dolor de sus hijos”, remarcó Herrera en una serie de entrevistas que dio después de que finalizó la primera temporada de la serie.

En ese mismo sentido, uno de los amigos de Luisito Rey, el actor Andrés García, contó el año pasado que el padre de Luis Miguel le había pedido ayuda en su momento para “eliminar” a Basteri pero en México. Algo a lo que él dijo haberse negado. “Cuando Luisito me dice ‘necesito eliminar a Marcela’, le digo ‘estás mal, estás muy mal’. Finalmente la mató y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito en una entrevista en España claramente, que la ahorcó en una pileta”, confesó el actor en una entrevista el año pasado.