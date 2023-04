¡Una cuestión de costos y buen gusto! Al hijo de Ricardo Fort le prohibieron agrandar su chocolate favorito

Las promesas que Felipe Fort, el hijo del excéntrico Ricardo Fort, había hecho tras cumplir la mayoría de edad y asumir algunas responsabilidades en la fábrica de chocolates familiar Felfort, acerca de triplicar el tamaño del Marroc e incorporar frases típicas de su padre a los Dos Corazones, no podrán cumplirse, luego de un directivo de la compañía decidiera no avanzar con la propuesta.

Las intenciones de Felipe fueron expuestas en febrero del año pasado y refrendadas en enero de este mismo, cuando contestó una pregunta en su Instagram donde aseguraba que el 2023 podía encontrarse con las novedades que planteó. "Espero que sí", le respondió a un usuario que indagó sobre el tema.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero lamentablemente sus aspiraciones no podrán cumplirse. "No tiene mucha chance de salir. Es una idea que estuvo dando vueltas y sé que Felipe hizo un sondeo en las redes. Yo lo desarrollé e hice el packaging, pero alguien no quiso que saliera", confesó en sus redes Thomas Fort, primo y colega de Felipe.

Tampoco la otra iniciativa, la de poner reconocidos latiguillos de quien fuera su padre en la golosina donde vienen versos románticos. En carpeta tenía algunas como "Maiameee", "¡Sacá la mano de ahí, carajo!", "Mamá, cortaste toda la loooz", "Te vas a quedar electrificada, loca", "Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce" y "Basta, chicos".

El millonario adolescente supuestamente se enteró de esta desilusionante realidad durante el viaje que está realizando por Japón, en donde se mostró en el parque de diversiones Super Nintendo World, disfrutando con los entretenimientos inspirados en Mario Bros, Pokemón y demás franquicias exitosas propias.

Aunque es un hecho que existen indicios de que unas semanas antes -por lo menos- se habría dado cuenta de esta realidad, tal como lo manifestó en una publicación en su Instagram. "Me encanta trabajar en equipo. Voy sacando la conclusión que los ladrillos no traicionan y los chocolates tampoco. Sólo es cuestión de ver primero lo que otros no ven e ir un pasito adelante", escribió en el pie de una foto donde se lo ve posando junto a sus otros dos socios en un emprendimiento inmobiliario en los Estados Unidos (EE.UU).

Felipe ya había adelantado su proyecto en bienes raíces desde el año pasado, cuando aseugró que se enfocaría en sumar nuevos clientes para sus iniciativas. "Quiero captar inversionistas con intención de tener retornos óptimos, sumado a revalúos a mediano o corto plazo, siempre dentro del rubro de inversiones inmobiliarias. La idea es que quienes tengan la intención de comprar e invertir inteligentemente en inmuebles o lotes en USA, puedan recurrir a mi", había dicho en sus redes.

Felipe es hermano de Marta Fort. Ellos son lo mellizos que tuvo Ricardo a través de vientre subrogado, el 24 de febrero de 2004 en California, EE.UU. El magnate, que se hizo popular durante los años en los que estuvo como participante y jurado de Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli, falleció el 25 de noviembre de 2013.

Luego de eso fueron criados por la última pareja de Ricardo, Gustavo Martínez, quien se suicidó días antes de que los hijos sean mayores de edad y pierda su tutela.