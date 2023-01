¡Una diosa! Cande Tinelli confirmó que le hicieron la cola y mostró cómo le quedó

A fines de 2022, Candelaria Tinelli eligió cumplir con un clásico en su vida y viajó a Uruguay, para instalarse en Guanahani, la chacra marítima de su papá Marcelo Tinelli, ubicada en La Boyita, a pocos kilómetros de Punta del Este. Así continúa de vacaciones sin otras preocupaciones que saber si el día estará soleado o si las nubes le impedirán disfrutar de la playa o de su pileta.

Más allá de esos beneficios en su vida, Cande también disfruta de sus redes sociales, en especial de Instagram, donde suele mostrar su costado más glamoroso, el profesional, vinculado a su bella voz, y también a lo más personal, ya que se muestra como casi nunca lo hace.

Abierta a nivel personal, también ostenta su bella, que fue decorada con infinidad de litros de tinta en todo su cuerpo y en forma de tatuajes. Por ese motivo, muchas personas, llamadas haters, se dedican a criticarla sin piedad. Ella no les hace caso. O sí.

Hace poco, después de la publicación de un carrusel de fotos en donde se la veía en bikini, muchos followers, anónimos la mayoría, la castigaban afirmando que se había operado su cuerpo. Lo llamativo es que ella nunca negó sus cirugías y por eso no había motivo para castigarla de tal manera.

Pero ella, con altura, les respondió sin dramas. Desde una de sus historias de Instagram, les respondió a los curiosos y también a los malos que pusieron el foco en una supuesta operación de glúteos. También sumó una fotografía en la que se lave descansando.

Directa como siempre, Lelé publicó en su cuenta de Instagram: “Para los que me preguntan (real) si me puse glúteos les cuento que sí, hace un tiempo ya con el número uno”, En realidad no utilizó la palabra glúteos sino que usoel emoji de durazno. También contó que el encargado de darle forma a su cola fue el cirujano plástico Gustavo Sampietro.

También dijo: “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”. En su posteo, luego de que una usuaria le dijera: “Se re nota”, ella le contestó: “Es la idea”. Y eso que Cande jamás ocultó ni una operación. Hace poco contó que se había operado la nariz. Y no contenta con eso, subió varias fotos del proceso de recuperación, llevan de vendajes en la cara.

Lamentablemente, las críticas despiadadas al físico de Candelaria están siempre presente. Parece que hay gente que vive varios siglos atrás. A mediados del año pasado, luego de que ella publicara una foto en una playa, los usuarios le escribieron por sus tatuajes: “Es una revista”, “Un periódico “Qué impresión”, “Con tanto tattoo, yo ni usaría malla” y “Me da miedito jajaja”, entre muchos otros.

Por ese motivo, ella hizo otra publicación y escribió: “Gracioso y bastante triste a la vez, ver los comentarios sobre mi cuerpo estando en 2022. Después tiran frases como ´mi cuerpo, mi decisión’ pero son los primerxs en criticar al otrx. Consejo: hagan lo que se les cante el ORT* con su cuerpo y su vida. La gente siempre va a criticar todo lo que hagas”, escribió en una primera historia. Y continuó: “Yo amo cada uno de mis tatuajes. Eso es lo que realmente lo único que importa. Hagan de su cul* un florero”.

Y continuó: “Esto es así: si sos flacx, te critican (pero a su vez es lo que está estéticamente mejor visto en esta sociedad, ¿no?) Si sos gordx o engordaste, te van a criticar también y hasta se ríen, y te hacen memes quizás. Entonces MIEDO, no comamos. No disfrutemos de las mejores cosas del mundo: comer. Si de golpe te está yendo bárbaro y te ven feliz, CAGASTE. Nada peor para el hater que verte feliz. O sea, NO. Si yo soy un infeliz, vos también tenés que serlo. Que si ténes o no tenés. Por ambas cosas también te critican, ¿no? Si te tocó tener un mayor poder adquisitivo por lo que sea, prepárate porque te van a asesinar. No podés tener más que el otro, no, ni se te ocurra mostrarlo encima porque te van a destruir. Oculta tu vida y tu felicidad mejor”.

En ese contexto, explicó: “Esconde tu realidad. Hacete el/la que estás mal, pero pará... Porque si estás mal, ¿qué? No podés estar mal teniéndolo todo. ¿Qué es eso? No, no. Entonces tampoco podés sufrir. No, claro, el/la que tiene dinero no sufre. No le pasan cosas en su vida. La plata no lo cura todo. Así que ni se te ocurra decir que sufrís algún trastorno, sea depresión, ansiedad, anorexia, bulimia, porque te van a criticar también. Y no, nadie quiere ser criticado, qué horror que no me quiera la gente que ni siquiera conozco”.

Y finalizó: “Pero puedo seguir y seguir escribiendo. Así es la vida, así es el ser humano. Intentamos hacernos los abiertos, fingimos que ya en esta época a nadie le importa nada. ¿Cuánta verdad hay en esto? Todos queremos encajar, yo siempre quise encajar, toda mi adolescencia ¿Y saben qué logré? Ser una infeliz. Así que de corazón les hablo, basta. De verdad, sean libres. Hagan su vida. Nunca van a tener paz porque siempre va a haber algún gil/gila que venga a querer interrumpir nuestra felicidad... No te enganches. Lo que esa persona dice de vos, es simplemente un reflejo de su vacío emocional. las personas cargan cruces. Y a veces muy pesadas. Hacé lo que te haga feliz. Apurate porque la vida es cortísima. Somos gente pasando por el mundo. Nada más que eso”.