Una empleada de Wanda la acusó de haberla dejado varada, sin plata ni comida, en Milán: "Hace dos años que no me paga"

Luego de disfrutar unas placenteras vacaciones en Europa con sus hijas y su hermana, Zaira Nara, Wanda Nara regresó a Argentina para cumplir con varios compromisos relacionados a su participación en el nuevo ciclo ¿Quién es la máscara?, el big show musical que prepara Telefe y que contará con la conducción de Natalia Oreiro. En este formato, las celebridades ocultan su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. y despliegan su destreza musical.

Pero lejos de encontrar la paz en el país, la empresaria se vio envuelta en un gran número de escándalos. Resulta que al llegar al aeropuerto de Ezeiza, Wanda enfrentó los rumores de crisis con Mauro Icardi acompañada por su amigo íntimo y estilista, Kennys Palacios, y aclaró que no le puso ninguna condición a la producción de Telefe en referencia a la posible aparición de La China Suárez en el big show.

Pero si algo le faltaba a Wanda es la aparición de una contundente denuncia en su contra: una de sus empleadas domésticas la acusó de abandonarla en una de las casas que la modelo tiene en Milán. “Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘si mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae”, denunció Carmela en unos audios difundidos por América TV.

De acuerdo con la mujer, la esposa de Icardi le paga en "negro" y destacó que en tres años la familia Nara-Icardi solamente le abonó su salario un mes. “Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”, sostuvo. Carmela también aclaró que llegó a Milán, Italia, en octubre del 2019 y resaltó: "Wanda me pagó un mes solo y después no me pagó más".

Finalmente, la empleada doméstica destacó que tiene experiencia trabajando en casas de famosos en Argentina, aseguró que no tiene sus documentos ni comida, lo que complica su situación como varada. Aparentemente, el jardinero de la casa y los vecinos serían quienes le llevan alimentos. "Yo tengo testigos. El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, sentenció.

Consultada sobre el tema, Wanda no esquivó la polémica, señaló que no tiene empleadas con ese nombre y con picardía, manifestó: “No me sorprende porque personas que no han trabajo conmigo han salido a decir que no le daba leche a mis hijos. Lamentablemente a veces el conflicto genera mucha explosión. Después las aclaraciones, no. Pero bueno, como en su momento con el famoso video mío... después se esclareció todo y no vi ni una nota. Pero el video, me hizo famosa".

En los últimos días, Wanda fue la protagonista de un gran número de escándalos. El que más trascendió sin dudas fue el llamativo episodio ocurrido en Ibiza cuando se encontraba en un recital de Ozuna con su hermana y algunos amigos. En el video que grabó la modelo durante el show y luego subió a las redes, un joven llamado Eddie Rodríguez se acercó a la empresaria y le dio un beso en los senos. "Es un amigo, trabaja con mi hermana”, explicó más tarde.

En los últimos días también recibió todo tipo de cuestionamientos sobre unas fotografías que le sacaron en las playas de Ibiza. “Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables”, fue el descargo que hizo la empresaria en medio de la polémica en sus redes sociales.