Una es azafata y la otra, fotógrafa: la mujer de Cabak habló de sus amantes y dijo que no lo va a perdonar

Fueron muchas las mujeres apuntadas como las "amantes" de Horacio Cabak, desde que trascendió que su pareja durante los últimos 27 años, Verónica Soldato, descubrió varias de sus infidelidades. Desde su vestuarista, Belén Lanosa Escubet, pasando por Mariana Brey y llegando a Rocío Oliva, son varias las acusadas de haber mantenido un affaire con el conductor que ya regresó a La Jaula de la Moda luego de haber contraído coronavirus.

Pero este jueves, Ángel de Brito, el encargado de haber destapado la olla de engaños del ex modelo, dio a conocer los nombres de las supuestas amantes de Cabak con el permiso, claro está, de Soldato. "La mujer de Cabak encontró los chats, y me autorizó a mostrarlos. Esta chica intercambiaba mensajes puntuales, que algunos leí. Clarísimos. También además de Cabak parece que tiene otros amigos famosos. Matías Alé, algún periodista serio", resaltó.

Y agregó: "Es una chica que tiene cuentas en redes, si quieren decirle influencer. Y que habla con famosos en público y privado". Su nombre de perfil es "Soy Malu": la mujer es azafata, está casada y tiene 40 años. El coqueteo con Cabak comenzó mediante Twitter, donde ambos tuvieron un picante ida y vuelta mediante comentarios que, comenzaron como un chiste, pero siguieron en el ámbito privado. Ella terminó regalándole un whisky.

Según reveló Yanina Latorre, Malu es azafata de Aerolíneas Argentinas. Tiene cuarenta años y está casada. "El marido es piloto, así que ella también le falta el respeto. Trae productos de Miami de skincare y vende cremas", sumó. La otra de las señaladas es la fotógrafa Marité de Jesús, quien habría empezado su vínculo con el ex modelo en noviembre de 2020 en medio de la pandemia de coronavirus.

Ante esta situación, la propia Soldato rompió el silencio y se refirió a los rumores que vinculan sentimentalmente al padre de sus tres hijos con Rocío Oliva, asegurando que las sospechas empezaron cuando compartieron videos en redes sociales en los que se hacía evidente el coqueteo. "Vi un video en lo que ambos se hacían los lindos. Todo eso no me gustaba", explicó.

La fotógrafa María Teresa de Jesús.

De acuerdo con sus dichos, sospecha de la ex panelista de Polémica en el bar "porque lo conozco mucho a él": "De repente en casa decía que Oliva le caía bien cuando estaba en contra de todo lo relacionado a Diego Maradona. No sé qué le pasa a este hombre. Él no quiere reconciliarse, quiere mantener su imagen impecable. No me interesa hablar con nadie, sólo lo hice con vos porque sabía que me ibas a respetar y no quería quedarme mal yo en casa y él haciendo chistes en la televisión".

Angustiada y dolida por lo que está viviendo, Soldato explicó que dio a conocer este tema para no quedarse con la angustia. "Sino, él se hubiera ido de casa y todos me hubieran preguntado a mi. Es el culpable, el que trajo la basura a la familia y me parece bien que se saque la careta. De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. No voy a seguir al lado de alguien que me engañó constantemente, que tiene una doble vida", disparó.

Según resaltó, su deseo no es volver junto al conductor, ya que no pretende andar "persiguiendo a alguien" para ver si le es infiel. "Él eligió eso, acá tuvo todo. Yo me valoro. Lo único que me preocupan son los chicos. Él odiaba el tema Maradona, le parecía de cuarta. De repente, empezó a decir en casa que Rocío le caía bien, que era buena mina. Por las actitudes de Horacio, sospechaba. En ese momento no le veía chances pero ahora, atando cabos, sí", concluyó.

Marité de Jesús y su esposo Tadeo Jones.

El miércoles, Cabak regresó a La Jaula de la Moda y además de hablar del tiempo que permaneció aislado por COVID-19, también se refirió al escándalo de infidelidades de las que lo acuso Soldato. “Pasaron otras cosas también que trascendieron. Lo único que quiero decires a mi mujer y a mis hijos es que lamento profundamente por lo que están pasando. Y que espero que se solucione pronto”, sostuvo.

Luego, remarcó el cariño que tiene por su familia y le pidió disculpas a su ex mujer: “A mi mujer y a mis hijos, perdón por lo que están pasando. Los amo a los cuatro”. Y sobre su tiempo aislado por coronavirus, concluyó: "Descubrí mucho amor, cariño, afecto, preocupación genuina. Mucha gente que sabía que era amiga y superó mis expectativas. Muchos se pusieron a mi disposición. Nunca la pasé mal, nunca me sentí mal, nunca estuve sin oxígeno. Nunca supe realmente la gravedad de mi enfermedad, nunca me lo dijeron. Me enteré cuando salí de la clínica, después me enteré que estuve muy complicado”.