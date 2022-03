Una española denunció que quedó embarazada de Paula Londra y fue manipulada para abortar

Los problemas se multiplican para Paula Londra. Desde hace algunos meses, tras la separación con Rocío Moreno, con quien tiene dos hijas, fue acusado de no pagar la cuota alimentaria correspondiente para las pequeñas, una de ellas recién nacida. Ahora apareció una nueva mujer que lo denunció.

Su nombre es Lyna Bekkiche, es española y habría tenido un romance con el cordobés en 2019, cuando él estuvo en Madrid. Desde su cuenta de Twitter, la joven retuiteó un mensaje del joven en el que dijo “Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas”, y le dijo: “Siempre poniendo argumentos y excusas por lo que hacen los demás cuando eso solo es una causa de tu comportamiento inmaduro y mediocre. No cambias”.

Es que Lyna ya había contado en la red social que había quedado embarazada de Londra y luego fue instada a abortar por parte del entorno del cantante. En aquel hilo de tuits publicado en enero de 2021, la española había dicho: “Hace unos meses tuve la ‘suerte’ de conocer a Paulo Londra, artista al cual siempre he admirado por su humildad y por su música, la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas. Por razones de la vida, Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales”.

Y siguió: “Un mes después me di cuenta que estaba preñada del hijo/a de Paulo. A unos días de saberlo decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé. Cuando Paulo se enteró de que yo quería tener ese bebé, mandó a Piero a Madrid para convencerme y manipularme de abortar. A los días me cansé de todas las cosas que me decía... Que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre, que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más. Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo".

Ahora brindó una entrevista a la televisión argentina, y relató el resto de la historia: “Nos conocimos a través de quien era su fotógrafo. Estaban Paulo, sus amigos, su manager... Fue en octubre de 2019, en la semana de un concierto que dio en Madrid. Yo tuve intimidad con él la noche antes de irme. Yo iba a viajar, entonces como que me fui a preparar y su amigo Piero me dijo: ‘Vete a una habitación a cambiarte’. Y yo entré en la primera que vi y resultó que era de Paulo, pero él no estaba. Yo no sabía que era su cuarto. Cuando salí de la ducha, él entró. Me dijo que se iba a dormir. Y yo me fui a despedir de él, después y ahí fue cuando pasó todo”.

Después de esa noche, se despidieron y no volvieron a verse ni hablar. “Cuando me di cuenta de que no me venía la regla. Me preocupé. Nunca tuve ningún problema con eso, además yo tomaba las pastillas. Estaba con mi mejor amiga y le dije: ‘Oye, no me vino la regla’. Ahí me acordé y no pensé que estaría embarazada. Era como la última opción. Fui a hacerme el test y dio positivo”.

Y contó cómo se lo dijo al círculo íntimo de Londra: “Como Piero estaba como enamorado de una amiga mía, que también estaba en la casa en la que nos conocimos con Paulo. Así que le hablé a ella y le dije: ‘Necesito el número de Piero’. Era la única persona con la que podía hablar porque Paulo no me iba a contestar. Hablé con él y me dijo que no se lo iba a decir a Paulo ahora porque eran los Latin Grammy, que esperaría a que volvieran a Argentina. Cuando volvieron, me llamaron los dos”.

Y relató: “Lo primero que me dijo fue que me mandaba dinero para abortar. Pero ni siquiera me preguntó cómo estaba yo, ni cual era mi decisión, ni lo que yo quería. Le dije que ya habían pasado semanas y que me había imaginado el bebé. Yo había decidido tenerlo. Ahí colgaron y una hora después me dijo Piero que ya venía para España. En ningún momento me habló del bebé ni de Paulo. Me preguntaba por mi, intentando ver mis debilidades, para manipularme. Hasta que los siguientes días le dije: ‘Tu viniste por algo, dime por qué viniste. Estás aquí y no estás haciendo nada’. Cuando lo presioné por el tema, empezó a decirme que debía ir a una clínica para revisarme. Y ahí me dijo que debería ir a un centro de aborto para ver las opciones que había y todo eso. Y yo le dije que no quería abortar. Y él insistía mucho. Entonces yo le dije que podíamos hacer un papel, un contrato, que dijera que Paulo Londra no es el padre. Porque ellos pensaban que yo quería el bebé porque Paulo es Paulo Londra”.

Además realtó: “Paulo y su amigo me decían que me podían ayudar con la música, que conocían a los de Warner Music por Big Ligas, que yo con un bebé no iba a poder ser cantante... Piero estuvo 10 días en Madrid, 24/7 conmigo. Me dijo que yo iba a arruinar la vida de Paulo, que yo estaba arruinando mi vida... Igual fui tonta por creerme cosas así y también abortar por eso, obvio. Fui inmadura en ese momento y me dejé manipular”.

Y finalizó: “Llamamos a Paulo el día antes del aborto y le pregunté: ‘¿Le puedo contar a mi madre?’. Yo estaba tan presionada que se lo pregunté. Y la llamé y ella estaba muy preocupada, quería venir a Madrid... Mi madre habló con Piero y le pidió que me cuide mucho, que esté para mí... Pero al final él se fue. La operación fue el 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Salí como a las 12, 1 de la tarde. El aborto lo pagó Piero, aunque supongo que el dinero era de Paulo o del padre, no sé. Fuimos a comer a un restaurante y ahí me dijo: ‘Me tengo que ir ya a las 5 que Paulo me consiguió el vuelo’”.

Y afirmó: “Intenté tomar acciones legales pero no encontraba los motivos exactos ni nada denunciable, por así decirlo. Porque realmente no hay un delito exacto. Es manipulación y daños y perjuicios, pero con mi edad, con lo que pasé más la repercusión social, laboral y personal que tuve, pues no quiero perder mi tiempo con mi juicio, dinero, energía... Es algo que no necesito.No sé si la gente se pone a analizar el comportamiento y la personalidad de Paulo, pero es una persona que cuando se la acusa de algo, simplemente va a desaparecer, no va a subir nada en las redes sociales, se va a hacer el silencioso, no va a salir de casa”.