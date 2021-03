Una ex Combate reveló que estuvo cerca de ser captada por una red de trata

La ex miembro del staff de Combate Estefanía Berardi reveló un duro episodio de su adolescencia durante el cual cayó engañada en un prostíbulo mientras buscaba trabajo.

Luego de ver la serie Sky Rojo, en la que Lali Espósito encarna a una bailarina que intenta escapar de las garras de un proxeneta con sus compañeras, la joven decidió compartir su experiencia.

"Caí en un prostíbulo engañada. Tenía 17 años y quería buscar trabajo", relató en Instagram. "Estaba con mi amiga en el centro y nos fijamos los avisos en el diario. Uno decía se buscan bailarinas para shows y un número de teléfono. En ese momento mando un mensaje de texto y cuento que soy bailarina profesional. Me contestan que vaya a las 14 y charlemos. Estaba re contenta".

Estefanía reveló que se trasladó a una casa ubicada en el barrio Los Troncos, en Mar del Plata, donde fue recibida por una señora mayor.

"Me siento a esperar pero no entendía qué era el lugar. Cuando veo el techo, estaba decorado con telaraña de cotillón y en mi inocencia pensé que era un Instituto de inglés que festejaban Halloween", continuó.

Mientras aguardaba, sonó el timbre y entró un hombre. Fue allí cuando apareció una mujer vestida sólo con lencería. "Ahí empiezo a ver que en las habitaciones había todas camas de dos plazas. Me pongo nerviosa y dije 'tengo que salir de acá'. Le digo a la viejita que estaba mi mamá en la puerta y que tenía que salir. Salí corriendo y lloré desesperada", continuó Estefanía.

"Así me terminé dando cuenta que era un puterío, ya que no sabía cómo eran, nunca había visto uno. Y así me escapé y zafé. Terminé de ver la serie de Lali y me acordé de esta historia que la tenía bloqueada en mi mente. Lo cuento, porque lamentablemente estas cosas siguen sucediendo y mi historia tal vez hace evitar que le suceda a alguien más", finalizó aconsejando a sus seguidoras y seguidores.