Una ex GH deschavó las mentiras de Maxi: "Tengo un audio de Juliana diciendo..."

¡Pone los fideos que estamos todos! Los ex participantes de Gran Hermano están dando cátedra en cuanto a los escándalos mediáticos y con el correr de toda la semana fueron noticia por diversos sucesos que culminaron siendo una novela de varios capítulos. Para peor, a la misma se le agregan cada vez más personajes. El protagonista comenzó siendo Maxi Giudici, se le sumó Juliana Díaz, Alexis Quiroga, Camila Lattanzio y ahora, Martina Stewart.

Es que, las mentiras tienen patas cortas y los ex hermanitos parece que quisieron engañar al público y a los medios de comunicación haciendo una mentirita piadosa con el fin de que Giudici ingrese al Bailando por un sueño, pero todo se les fue de las manos y ahora habría que ver si hasta se pone en duda que forme parte del big show que conduce Marcelo Tinelli.

El viernes de la semana anterior comenzó con una noticia que golpeó muy fuerte: Giudici tuvo un intento de suicidio. Tan sólo dos días más tarde de aquel episodio, el mismo se sentó frente a diversas cámaras de televisión y aseguró que la única forma para salir del pozo depresivo era –locamente- ingresando al Bailando. En cuanto a los motivos que lo llevaron a querer quitarse la vida fueron justamente porque se encontraba sin trabajo, porque veía como sus ex compañeros ya estaban teniendo una vida acomodada en los medios y él no, porque le generaba envidia que Díaz –mientras era su novia- esté en el programa de Tinelli, y además, porque se había separado hace muy pocas horas.

La primera persona que fue partícipe del suceso de horror que tuvo el oriundo de Córdoba, fue nada más ni nada menos que el Conejo. Él fue quien ingresó al departamento cuando Maxi quiso atentar contra su vida. Se encargó de llevarlo al Hospital y dio aviso tanto a su familia como a Juliana de lo que estaba pasando. Aun así, con el correr de los días, las versiones sobre lo sucedido se fueron tergiversando.

Pero más allá de cómo entró el Conejo a su departamento, que las tres versiones que contó fueron distintas, el problema comenzó cuando, tanto Díaz como Giudici confirmaron que el intento de suicidio se produjo ingiriendo cierta cantidad de alcohol y un blíster de pastillas. Días más tarde de que se confirme esa versión por boca de los protagonistas, llegó el parte médico a los medios de comunicación, que decía todo lo contrario.

El panelista Guille Barrios reveló lo que investigó por su parte respecto al supuesto intento de quitarse la vida de Giudici. "Me informan desde el hospital Ramos Mejía que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago. El cuadro fue exceso de alcohol en sangre, razón por la cual solo se le aplicó suero y se fue a las 9 AM. Me aclaran, además, que de haber existido sobredosis de pastillas, el procedimiento es inmediato: lavaje de estómago e internación. ¿Hemos sido engañados?", se preguntó.

Y es que entre el intento de suicidio, la envidia a quien era su novia, colgarse del Conejo en la pista del Bailando, asistiendo a los programas y llorando en la televisión para ingresar al programa de Tinelli, le dieron sus resultados porque efectivamente lo hará en el mes de octubre. Ahora… sabiendo que las versiones son falsas ¿Cumplirá su meta?

Aun así, la novela no termina ahí. Porque después de poner en dudas lo que pasó o no pasó aquella noche del jueves y madrugada del viernes, llegó una protagonista más para dar su capítulo: Camila Lattanzio. Es que de repente, comenzó a circular la información de que la separación entre Giudici y Díaz se había dado también porque él, quiso coquetear con la ex participante de Gran Hermano.

En cuanto se dio a conocer el nombre de Lattanzio como tercera en discordia, agarró la primera entrevista que se le presentó frente a sus ojos y se desbocó diciendo que Maxi le hablaba, le enviaba mensajes, que ella lo tuvo que restringir de las redes sociales y que se lo contó todo a Juliana, pero ella le pidió que lo “niegue” ante la prensa para no sumar un problema más.

En aquel mismo momento, se armó un ida y vuelta mediante Twitter con una guerra mediática y dos mujeres que eran amigas, enfrentadas. Juliana vs Camila. Lattanzio aseguró tener los “screenshots” de los mensajes que le enviaba Maxi, y a la vez, la oriunda de Venado Tuerto le escribió “Mostralas, rancia” y hasta confesó que todo este acto era para colgarse de alguien porque es una “muerta” que quiere “fama”. Se picó.

Y si el agua está hirviendo, que pongan los fideos nomás… en el medio de todo, apareció una nueva persona: Martina Stewart. Fue la segunda eliminada del reality y si bien es sumamente polémica con sus dichos, decidió hacerse al lado de los medios y seguir su camino en la “fama” construida solo por sus redes sociales. Aun así, se la conoce por tener una lengua filosa y una vez más, se metió en una problemática que no la compete, pero que deja muchas evidencias.

Al momento en que se empezó a confirmar que Giudici ingresaría al Bailando después de todo lo sucedido, Stewart escribió a través de su cuenta de Twitter: “Cuando salgan las capturas que tienen que salir no va a entrar a ningún lado. Me animo a decir que no lo va a llamar ni la vieja”, aunque hasta el momento, no hubo ninguna foto que lo comprometa, más de lo que está, al cordobés.

No conforme con eso, al ver que Juliana le había pedido a Lattanzio que le niegue a la prensa el acercamiento que tuvo Maxi con ella para sumar más problemas de los que hay, lanzó: “Jajajaja vos negalo. Cubramos al machito”. Todo da indicios de que lo que dice la ex hermanita, es que hay supuestas pruebas que confirmarán que todo lo logrado es una película de Maxi, que tan víctima no es.

Como si fuera poco, en las últimas horas brindó una nota dando un indicio que dará que hablar y que probablemente de vuelta toda la historia que se armó. Es que en ese momento, aseguró tener un audio de Juliana diciendo que Maxi no ingirió alcohol, aquella noche donde supuestamente se quiso quitar la vida bebiendo grandes cantidades. ¿Entonces?

En diálogo con Socios del Espectáculo, confirmó: “Yo tengo un audio de Juliana diciéndome que nunca lo recibió a Maxi con olor a alcohol, que es rarísimo”. Y a la par, mostró la nota de voz de la oriunda de Venado Tuerto, que decía: “A mí como me lo trajeron no tenía ni siquiera olor alcohol. Y vos cuando te re contra escabias a la noche, tenes olor alcohol, Mar. Él no lo tenía”.

En ese momento, Stewart manifestó: “¿Me estás diciendo que te re chupaste? ¿Que fue la ‘causa del suicidio’? Y llegas el otro día sin olor a alcohol… O sea al otro día no, estamos hablando a las nueve de la mañana cuando lo vio ella. Y ahí me pongo del lado de Juliana y la defiendo a ella, mostrándolo la defiendo a ella. Maxi la sigue dejando mal parada”.

Pero la historia no termina ahí. Al rato, volvió a meterse en la polémica y twiteó: “Esperen que a todo esto falta el video y la cámara oculta. Septiembre no te vayas”. ¿Será que tendrá un audiovisual en donde deschava las mentiras generadas por Giudici y Díaz para tener su minuto de fama? Ahora… ¿Entrará a la pista? Traigan los pochoclos.