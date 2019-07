El nombre de Melissa Brikman recorrió todos los medios de comunicación a raíz de su denuncia contra el capocómico Miguel Ángel Cherutti. La bailarina de 35 años denunció en la comisaría 3a. de San Isidro que fue “violada” en 2003 por el humorista en un hotel de El Calafate, en Santa Cruz, donde habían concurrido a hacer un show artístico, cuando ella tenía 18 años.

A partir de su relato, muchas mujeres se animaron a salir a contar sus pésimas experiencias con el cómico, entre las cuales se destacó el relato de Mariela Montero. La cantante, de 39 años y oriunda de Salta, supo ser una de las finalistas de Gran Hermano 2007.

A través de su cuenta de Instagram, la ex hermanita decidió respaldar la denuncia de Brikman e hizo su propia acusación contra el artista. “Ya no soy una niña miedosa que tiene miedo de perder oportunidades en el mundo del espectáculo, soy una mujer entera y completa”, avisó.

Fue entonces que denunció que sufrió “manoseos forzosos, y besos lascivos y asquerosos” de parte de Cherutti durante un casting que realizó poco después de quedar eliminada de la Casa de Gran Hermano. “Miguel Ángel Cherutti, jugando a hacerme un casting en un pequeño camarín, me decía: ´actuemos, mostráme si tenés talento´, mientras me tocaba”, detalló.

Según explicó, intentó escaparse de esa situación sin éxito y aclaró que sintió “miedo” por primera vez en su vida. “Recuerdo que sentí miedo, que lloré en el taxi de regreso a casa y llegué a bañarme porque me sentía sucia. Me decía….´no digas nada porque no laburás más en un teatra soy un tipo poderoso´”, sumó en su denuncia Montero, quien formó su carrera en Chile.

La cantante explicó que accedió a ese casting después de ir a un estreno de una obra que tenía como protagonista a Cherutti. Al finalizar el show –cuenta- lo saludó y le pidió una oportunidad laboral. El actor no solo accedió, sino que después de una semana coordinó una reunión con ella en ese mismo teatro. “Lo único que recibí fueron burlas y críticas”, recordó.

Por aquel entonces –explicó- al hacer su denuncia la acusaron de ser una “mina mediática” que se quería “colgar” de la carrera de Cherutti. “Nos decían que éramos unos gatos que buscábamos fama. Recibí una lista de descalificaciones solo por ser una chica ´sexy´”, resaltó.

Lo cierto es que a más de diez años de aquel pésimo momento, Montero se alegra que la sociedad esté cambiando y que las mujeres comiencen a ser escuchadas. “Hoy solo le temo a un Dios que hace justicia. Solidarizo con Melissa, cuenta con mi total apoyo y con todas las chicas que alguna vez sintieron el abuso de poder, acoso y no respetadas (por Cherutti)”, sentenció.