Una ex socia la denunció y Nazarena Vélez la mandó al frente: "Sos una mitómana y ladrona"

La organizadora de eventos, Gabriela Nievas, denunció a Nazarena Vélez por “calumnias e injurias” y, a su vez, le realizó una demanda laboral -que también alcanza a su hija, Barbie Vélez- por un millón de pesos, con el agravante de que la damnificada fue despedida padeciendo cáncer de páncreas.

Gabriela Nievas y Nazarena Vélez supieron ser socias. Sin embargo, el tiempo –y algunos conflictos entre ambas- las llevaron a distanciarse. Por un lado, Nievas acusa a la mamá de Barbie de deberle altas sumas de dinero producto del pago de los eventos que llevaron adelante. Además, señala que la ex modelo y actriz la despidió a pesar de que padece una grave enfermedad.

En el programa Confrontados –el ciclo de El Nueve- dieron a conocer las denuncias contra la ex vedette y su hija, en donde se las íntima a pagar las sumas $50.000, $80.000 y $15.000. ''Nazarena le debe a Gabriela una suma muy importante, ambas eran socias en diferentes marcas y las marcas le pagaban a la actriz y Nievas nunca vio un peso’’, señalaron desde el ciclo.

El reclamo judicial, en total, asciende a un millón de pesos dado que la organizadora de eventos acusó a Nazarena de despedirla al enterarse que sufría cáncer de páncreas. Sin embargo, la historia de Nazarena es muy diferente: acusó a su ex socia de “mitómana”. “Cortala Gabriela, de verdad no sabés con quién te estás metiendo”, le advirtió a través de un mensaje de voz.

Furiosa por esta denuncia pública y judicial, Nazarena le envió un audio a Nievas en el que le advierte que si no se detiene, le hará una denuncia legal en su contra por “estafa” y por tratar de “drogadicta” a su hija. “Sos una mitómana, una ladrona….me ha llegado la estafa que hiciste en el barrio donde vivís. Y con tu familia”, se puede escucharle decir a Nazarena.

Y sigue: ''Me llegó la estafa del barrio en donde vivís, tengo todo, tu dirección y tu dni…cuando se meten con mi familia yo defiendo con uñas y dientes, y vos trataste a mi hija como una drogadicta, armaste un perfil trucho de WhatsApp, tengo hasta el número de teléfono. Te vas a tener que ir del país, nos estas ensuciando y robando”.

Al final del audio, Nazarena le da a su ex colega 24 horas para que “regularice” la situación o, en caso de que esto no suceda, le radicará una denuncia penal en su contra. “Gabriela Nievas sí trabajada conmigo, sí la conozco e hicimos algunas cosas juntas, lo que no sabía era que se quedaba con el 50% de las cosas’’, explicó, a través de algunas historias de Instagram.

Lo cierto es que la actriz filmó una conversación telefónica con Nievas en la que la denunciante reconoce que todo fue una estrategia de su abogado. Además, la organizadora de eventos admite que Naza la ayudó en el proceso de su enfermedad. "Es un abogado conocido, él me pidió que haga el telegrama. Yo no lo quería mandar pero él me dijo que lo haga sí o sí", dice la mujer.

"Yo no trabajaba con vos, vos simplemente me ayudaste, las veces que yo necesité algo vos siempre estuviste...", dice Nievas. "Entonces, ¿por qué? ¿Vos sabés la angustia que tienen mi mamá y mi papá? No se puede jugar con una cosa así", sentencia Nazarena, visiblemente molesta.

Al final, desde Confrontados dieron conocer algunos audios de Nievas hablando de Nazarena, en los que la describe como "nefasta, que le gusta utilizar a la gente y que se victimiza con sus problemas".