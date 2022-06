¡Una fortuna! Cuánto cobrarán Cristian Castro y La China Suárez en el nuevo programa de Tinelli

Con el objetivo de replicar el éxito de La Voz Argentina, Marcelo Tinelli pisó a fondo y comenzó a a delinear los últimos detalles de lo que será su nuevo concurso de talentos producido por LaFlia: Canta conmigo ahora, la versión argentina del programa británico All Together Now emitido por la cadena BBC One. Si bien todavía no tiene fecha, el conductor ya cerró a varios de las 100 personas que integrarán el jurado.

Según trascendió, se tratará de un concurso de canto que tendrá como principal particularidad la gran cantidad de expertos en la materia (cien en total) que analizarán el desempeño de cada participante. Estos cien jurados serán espectadores de varios cantantes profesionales y amateurs que buscarán ganar el concurso. Recordemos que el propio Ángel de Brito en LAM adelantó a principios de mayo que de los 100 jurados, algunos serán grandes figuras reconocidas por todo el país.

Entre ellas se destacan ya Coti Sorokin, Candelaria Tinelli, Marcela Morelo, Pablito Ruiz, Raúl Lavié, Carlos Baute, El Puma Rodríguez y Manuel Wirtz, entre varios otros. Además, en los últimos días se dio a conocer que la producción logró cerrar a Cristian Castro, gran figura internacional, para que se una al equipo, aunque no le saldrá nada barato al conductor: le pagará alrededor de 200 mil dólares (más de 24 millones de pesos) para que sea parte del programa.

Cabe destacar que el jurado estará integrado por distintas personas que tengan que ver con el mundo musical, aunque de estos solo 15 serán figuras reconocidas. "La China Suárez es una de las confirmadas. Ya se pusieron de acuerdo. Ella había pedido una fortuna de plata, por eso no se sabía si le iban a decir que sí. Pidió una fortuna: 8 millones de pesos", aseguró Estefi Berardi en Mañanísima sobre el cachet de la ex Casi Ángeles en Canta conmigo ahora.

La actriz se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Cancún, México, junto a su flamante pareja, el cantante urbano Rusherking, pero ya estará de vuelta para el inicio del programa que conducirá Tinelli. Se espera su arribo a la pantalla de El Trece para el mes de julio, una vez que finalice la emisión del reality El Hotel de los Famosos (El Trece). "El lunes se graban dos programas y ahí se lleva un millón. Son 500 mil pesos por programa", detalló la panelista.

Sobre la participación del interprete de "Azul", Berardi detalló que el músico pidió una cifra en dólares, la cual "equivale a un departamento de tres ambientes. Esto, por mes. Igual, puede que haga un mes y después se vaya. No sé si todos van a estar los tres meses que dura el programa". El programa ya tiene cerrados al menos 10 jurados importantes en el ambiente de la música y la semana pasada se grabó la promoción del programa.

Además, Canta conmigo ahora ya tiene cerrados a 75 de sus jugadores no-famosos. Luego, para completar los faltantes, están hablando con distintos influencers e intérpretes. "La China está casi ok. Va a firmar su contrato cuando vuelva de las vacaciones de México. Los sueldos son buenísimos". contó De Brito, mientras que Yanina Latorre aseguró que los sueldos son muy altos. El de la actriz fue comparado con un auto de alta gama y el de Castro con un departamento.

Sin ir más lejos, afirmaron que el mexicano cobrará aproximadamente 200 mil dólares y el cachet de la China será de 50 mil dólares. Está claro que Tinelli apuesta con todo a su regreso, aunque el casting de participantes -que se lanzó el 10 de mayo- en algunos puntos del país como Salta, Jujuy y Santiago del Estero fue realmente bajo en comparación con años anteriores.

"Estamos listos, falta muy poquito", escribió el conductor en su cuenta de Instagram, quien ya se tomó las fotos promocionales y comenzó los ensayos. Con respecto a a escenografía, Tinelli prometió que será súper moderna y se colocará en los estudios de Don Torcuato, donde el año pasado se realizó La Academia de ShowMatch (El Trece).