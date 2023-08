Una historia de tristeza, violencia y lucha: a los 43 años, falleció Silvina Luna

La peleó con coraje y holgura hasta el final. O al menos, esa fue la sensación que nos dejó. A los 43 años, Silvina Luna falleció tras permanecer internada desde el 13 de julio en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La modelo enfrentaba varios problemas de salud a raíz de la cirugía plástica hecha por Aníbal Lotocki hace más de una década y que la llevaron a recorrer distintos hospitales durante los últimos años.

Desde un principio, su entorno señalaba que la actriz enfrentaba un cuadro mucho más "grave" del que parecía: estuvo internada en terapia intensiva, "sedada" y con "respirador" hasta que, tras dos semanas de lucha, lograba salir del coma farmacológico al que había sido inducida. Pero aquella leve mejoría duró tan sólo un puñado de días, ya que debido a sus debilitados pulmones los médicos decidieron volverla a intubarla

La idea era mantener abiertas las vías respiratorias, pero su cuadro de salud ya era irreversible. Lo cierto es que de aquella situación había logrado salir una vez más, a base de coraje y determinación. De hecho, los médicos la habían llegado a trasladar a sala de internación general a mediados de julio y su mejoría duró hasta la segunda semana de agosto, cuando su cuadro se deterioró y tuvo que volver a ser trasladada a la unidad de terapia intensiva.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hasta ese momento, la modelo se encontraba en una habitación común y estaba con una kinesióloga. "Los médicos decidieron trasladarla para que tenga otro tipo de cuidados", habían detallado. Según había trascendido en aquel momento, su cuerpo no de adaptó a la kinesióloga y los profesionales habían optado volverla a trasladar a terapia intensiva para que recibiera mejores cuidados.

A partir de ahí, su cuadro no dejó de empeorar. No sólo dio positivo en el hisopado de COVID-19, sino que se había dado a conocer que debido a su estado estaba sufriendo "ataques de pánico". También había sido intubada nuevamente el miércoles, 30 de agosto a causa de las complicaciones que surgieron en su estado de salud, ya que le había aparecido una bacteria que afectaba a su organismo.

La modelo padecía problemas en los pulmones, producto de una bacteria (KPC) que forma parte del género de las klebsiellas y de acuerdo a lo que informó el infectólogo Eduardo López en América TV, “da infecciones graves”. Según el especialista, “es una bacteria que da infecciones graves, que además es resistente a muchos antibióticos, por lo que siempre es muy difícil tratarla". "Muchas veces estas bacterias están asociadas a infecciones vinculadas al cuidado de la salud. El gran problema es que como es resistente a los antibióticos que uno da para tratar estas enfermedades hasta que se aíslan, pueden dar infecciones generalizadas”, agregó.

Hasta su internación, Silvina tenía que hacer tres veces por semana, cuatro horas diarias de diálisis por sus problemas de riñón. Mientras tanto, esperaba poder ingresar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI). Se trata de una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órganos y/o un implante de córneas. Son listados construidos por cada órgano y tejido.

En 2010, la morocha se sometió a una liposucción hecha por Aníbal Lotocki y le había pedido al polémico cirujano que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar". A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones.

Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace 9 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación. Sin ir más lejos, en menos de un mes se había visto obligada a abandonar en dos diferentes ocasiones El hotel de los famosos para internarse y hacerse chequeos.

De hecho, la modelo se había animado a contar el calvario por el que transita desde la intervención de Lotocki. "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas. Cuando me operó, mezcló la grasa de mi cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras", había relatado.

Y siguió: "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso. Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le dí con la tecla".

Según había contado, probó con mil terapias alternativas, pero ninguna le dio resultado. "Lamentablemente hasta el día de hoy no, sigo esperanzada que aparezca la medicina. Hubo enojo conmigo, por qué me sometí a eso, por qué buscaba esa seguridad en lo externo, no tenía muy claro dónde estaba parada en ese momento. Estoy en un juicio pero no elijo tener el odio como emoción al médico", sostuvo.

Una historia de lucha y superación

Silvina Luna transitó por muchos momentos difíciles en el correr de su vida. Y fue durante su cumpleaños número 40 que se animó a hacer un balance, quizás impulsada por el dolor agudo que sufría a diario y a sabiendas de lo que le podía llegar a ocurrir en un futuro cercano. "Hoy cumplo 40 y lo celebro. Lo hermoso de llegar a esta edad es que me permite ser más yo misma, tener mayor libertad, empoderamiento y preocuparme menos por lo que piensan los demás.⁣ Más allá de la edad, es el comienzo de un nuevo ciclo evolutivo", había reflexionado la morocha a través de las redes sociales.

Relajada en su departamento de Puerto Madero mientras realiza la cuarentena obligatoria, Silvina había incorporado el yoga como forma de vida, desarrolló su espiritualidad e incluso realizó un importante cambio en su alimentación. "Siento más libertad para perseguir desafíos nuevos y ser más audaz", agregó. Pese a que destacó que "los cambios en el cuerpo se empiezan a sentir", se mostraba entusiasmada y abrazaba esta nueva etapa: "Los enfrento con valentía y con mi crecimiento espiritual". "Pude descubrir que la edad también potenció mi capacidad de amar, sentir compasión, ser valiente, mostrarme más vulnerable y ser creativa", señalaba.

Y hasta afirmaba:⁣ "Durante mucho tiempo, a las mujeres se nos ha dicho que una vez que alcanzáramos cierta edad ya habríamos perdido las oportunidades de obtener la gloria.⁣⁣⁣ Cada vez más mujeres comienzan a vivir al máximo. Nos han dicho a través de los años que guardaramos silencio, que nos quedemos quietas, que estemos reprimidas y no brillemos.⁣⁣ ⁣⁣Tengas la edad que tengas. A brillar mi amor".

La fama de Silvina nació gracias a su paso por Gran Hermano, donde llegó a la final de la segunda edición y perdió el mano a mano con Roberto Parra. A partir de ahí, gracias a su abrumadora belleza, comenzó a trabajar para el teatro de revistas y a ser convocada para las pasarelas más famosas del país. En su faceta como actriz, tuvo participaciones en éxitos como Poné a Francella, Casados con hijos, Son de Fierro, Amor en custodia y en Las estrellas, entre otras grandes ficciones.

Pero al igual que este último tramo de su vida, su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la tristeza, angustia y desesperación por la violencia que su padre ejercía sobre su madre. “Mis viejos eran adolescentes en lo que fue mi crianza y su modo de relacionarse. Muy pasionales los dos, en mi casa se armaba bastante bardo. Mi papá no era muy cariñoso. No tengo registro de afecto, pero después entendí de dónde venía él o cómo demostraba su amor", contó.

Y sumó: "Él trabajaba en metalúrgica desde los 13 años y mi mamá era ama de casa. Me crié como pude. Mi mamá sufrió violencia de género cuando yo era chica. Mi papá no estaba pasando un buen momento, tenía un problema de adicciones. Yo no lo justifico, pero entiendo desde qué lugar lo hacía. Después pudo revertir eso. Era picante la situación en mi casa”.

Durante aquella entrevista que le brindó a En Avanti (KZO), la actriz señaló que aquel calvario terminó cuando huyó de su hogar en busca de paz y en su afán por cumplir sus sueños, los cuales se vieron interrumpidos por aquel procedimiento llevado a cabo por Lotocki. De hecho, a causa de la notable ausencia de propuestas laborales, debió usar su respaldo económico para subsistir. “Me contaba alguien cercano a ella que tuvo que salir a alquilar el departamento que tiene en Puerto Madero y alquilar una cosa más chica en Las Cañitas porque no estaba trabajando”, habían contado en Desayuno Americano.

Sin ir más lejos, Ángel de Brito había asegurado que Silvina Luna tenía intenciones de seguir trabajando, a pesar de que se realizaba diálisis tres veces por semana. El periodista dijo que la había convocado para ser "angelita", pero en el ciclo de América confirmaron que su estado de salud le complicaba cumplir con sus compromisos. “Terminaba muy débil y la cansaba mucho. Además, del estrés que le provocaba ir tres veces por semana a dializarse", sentenciaron.

Los novios más famosos de Silvina

Silvina Luna y Martín Salwe se perfilaban como una de las parejas más románticas de El Hotel de los Famosos (eltrece), pero aquel vínculo afectivo duró lo que un suspiro. Durmieron juntos en la suite y se hicieron muchos mimos, pero la modelo terminó desilusionada. Él la reemplazó por Emily Lucius y desde entonces se declararon la guerra.

Lo cierto es que muchas de las personas que supieron ser pareja de la modelo también eran figuras reconocidas del ambiente. El primero, tras su salida de Gran Hermano, fue Matías Mantill. El ignoto ex futbolista estuvo con la modelo durante tres años y fue una de sus relaciones más duraderas. Otro ex deportista que posó sus ojos sobre la morocha fue Fernando Gago, aunque aquel affaire no terminó bien debido al costado seductor del DT de Racing. Luna se enteró que Gago le fue infiel cuando Mica Vázquez, ex actriz de Rebelde Way. “Claro, el otro día escuché eso y me acordé que a mí me había hecho una cosita así. Tenía una relación a dos puntas. Salía con las dos", había recordado en PH.

Entre sus relaciones más "toxicas", definidas por ella misma de esta manera, destacó la que mantuvo con Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk. “Fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí. Él es muy gracioso, muy carismático. No me gusta hablar de él porque ya está, cada uno tiene su presente. No nos cruzamos nunca más. Tenía que pasar; uno aprende a laburar mucho la autoestima...", había confesado.

La bailarina, antes de su relación con El Polaco, también tuvo un noviazgo con otro musico: Iván Noble. A pesar de esto, Silvina se despidió de este plano rodeada de mucho amor y acompañada por su hermano, Ezequiel, quien decidió mudarse de Rosario a Capital Federal para acompañar a su hermana y estuvo junto a ella sosteniendo su mano hasta el último momento.