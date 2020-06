Una infectóloga atendió a Milei en vivo: "Primero vaya a leer un poquito los libros"

La infectóloga del Hospital Muñiz Gabriela Piovano tuvo un fuerte cruce en vivo con el economista liberal Javier Milei, que cuestionó la continuidad de la cuarentena y reclamó la apertura para reactivar la economía. “Primero vaya a leer un poquito los libros”, le aconsejó la médica, luego que Milei afirmara que “el remedio es peor que la enfermedad”.

El tenso cruce ocurrió anoche, en el programa Mejor de Noche, por Canal 9, conducido por Leo Montero. Allí el economista disparó duras críticas contra el gobierno por la extensión de la cuarentena y apuntó que “dentro del mal modelo propuesto por la Organización Mundial de la Salud la Argentina es el alumno estrella”. “El daño que se va a producir es enorme, tenemos la cuarentena más larga del mundo”, argumentó. Antes, había planteado que “los números del coronavirus están exagerados”.

De inmediato, la infectóloga recogió el guante y le apuntó con dureza a Milei y sus argumentos. “Mi visión es totalmente opuesta a la que expresa el señor Milei, que evidentemente desconoce todos los procedimientos de los cuales formamos parte. Me gustaría que reconozca que hay 40 millones de desocupados en los Estados Unidos y que el señor Donald Trump se transformó en peronista, está repartiendo hasta cajas de alimentos”, sostuvo.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Pivoano, una de las infectólogas que trabaja en el Hospital Muñiz, acusó a Milei de lanzar una serie de planteos y teorías “desde el lugar de una persona que no tiene ningún cargo”. “Todo lo que diga, si repercute en la gente, no se va a hacer cargo. Si a nosotros se nos satura el sistema de atención no va a pedir disculpas ni va a pagar con nada por el daño que pueda ocasionar”, reflexionó la médica.

Luego Milei cuestionó que se pongan como ejemplos los casos de Brasil y Estados Unidos, con miles de muertes y casos confirmados de coronavirus. “Hablar de ‘falso dilema’ es una falacia berreta”, sostuvo el economista liberal, habitué de los programas de opinión desde que comenzó la pandemia a pesar de no ser servicio esencial.

Leé más | ¡Ojo con los anticuerpos! La advertencia de los científicos sobre la "inmunidad" de los recuperados

Piovano remató: “Esa falsa dicotomía la instalaron ellos. Se preocupan ahora por el cierre de 14 mil fábricas. Hace un año cerraban fábricas todos los días y no decían nada. Se presentaron a elecciones para tener un poquito de plata del Estado, no llegaron ni a la esquina y nos viene a hablar de salud pública. Primero lea un poquito los libros y después no venga a plantear falsos dilemas”.

Luego del cruce, y tras el impacto que tuvo en las redes sociales, Milei se enojó por cómo había sido evitado el compacto de su discusión. Por Twitter, publicó el debate completo y aseguró "así no caen en la trampa de mentirosos que editan videos para generar una sensación distinta a lo ocurrido". El título del video es, por lo menos, llamativo: "Milei le cierra bien cerrada la bocota a una infectóloga kirchnerista burra".