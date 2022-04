Una joven estafó a la hija de Yanina Latorre: "Gastó US$25 mil en H&M, Tiffany y un pasaje a New York"

Un audio filtrado de Yanina Latorre dejó trascender un caso que acaparó la atención de cientos de internautas en las redes sociales. ¿Qué ocurrió? La panelista de Los Ángeles a la Mañana envió una serie de audios para contar cómo era el modus operandi que utilizada una de las amigas de su hija Lola Latorre para estafarlas. La chica en cuestión, identificada como Lola M. y bautizada por los seguidores de la panelista como la Anna Delvey argentina (la veinteañera rusa-alemana que fue a prisión por estafar a amigos y bancos por cientos de miles de dólares) se robó los números de las tarjetas de crédito de sus amigas, entre ellas la hija de Diego Latorre, para hacer compras en diferentes locales de reconocidas marcas.

Según trascendió, la joven lleva ya gastados 25 mil dólares utilizando los números de las tarjetas de crédito de sus amigas, muchas de ellas extensiones de sus madres. Lola, que comparte el mismo nombre con la hija de Yanina, fotografiaba las tarjetas de crédito de sus amigas cuando ellas se descuidaban y hacía compras en Estados Unidos. “Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares", señala la panelista en uno de los audios.

Además, remarcó que la "estafadora" fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y "empezó a gastar”, dice Latorre en uno de los audios que se filtraron. El grupo de amigas comenzó a sospechar de ella cuando los padres de toda comenzaron a cortar leslas tarjetas de crédito debido a los desorbitantes gastos.

Desde sushi hasta carteras de marcas premium en Estados Unidos, Lola M. no dudaba en utilizar el dinero ajeno para sus gastos, quizás inspirada en los documentales que estrenó Netflix en los últimos meses como El estafador de Tinder o Inventing Anna ("Inventando a Anna"). “Un día se juntaron las amigas, que son como 8, y contaron que a todas les habían cortado las tarjetas y que les había pasado lo mismo", sumó Yanina.

Allí -detalló- fue cuando el grupo de amigas se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Reuniendo los resúmenes, y al ver que no habían hecho semejantes gastos, descubrieron la estafa pero no a la responsable. Lola M terminó confesando cuando sintió que la verdad estaba por salir a la luz. “Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también", le escribió a una de las amigas.

Y al verse acorralada, le envió un audio a una de las personas estafadas donde le dice: "Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Tipo, posta, tengo un problema enorme”. En la lista que se viralizó en Twitter, se ve en detalle cuáles fueron los gastos que realizó la estafadora.

Figuran compras en H&M, Zara, carteras Zadig, cuota del gimnasio, peluquería, collar Tiffany, dos entradas para Tale Of Us, pasaje ida y vuelta a New York, Cabify y Uber, 14 mil pesos en Mercado libre, numerosos Starbucks, compras en Amazon y e-bay, pantalones, chalecos, una noche en el Sheraton, y unos anteojos para su amiga Juana. Claro está, ¡con la tarjeta de Juana!.

Lo primero que hizo fue fotografiar lar tarjetas y luego cargarlas en Paypal, para pagar con tranquilidad y que al momento de entregar su documento quedara a la vista que ella era la titular de la cuenta. "No me llamen mas por el caso. TIENE 17 AÑOS. Se viralizó un audio privado mío. Como también de otras mamás del cole. No voy a hablar del tema. Es menor de edad y no es pública", sentenció Yanina, dando por finalizado el tema.