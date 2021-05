Una mala: Jonatan Viale está aislado luego de que su esposa e hijos dieran positivo de coronavirus

Una mala noticia después del dolor absoluto. Luego de que su esposa Micaela Krolovetzky, y sus hijos Romeo y Rafael tuvieran resultados positivos en sus hisopados de coronavirus, el periodista Jonatan Viale se aisló en su hogar a pesar de tener un resultado negativo.

La noticia fue confirmada por Eduardo Feinmann, en LN+. En tanto, en programa radial Pan y Circo, que Jonatan conduce en Radio Rivadavia, agregaron más información. "Obviamente, todo esto revuelve las cosas que pasaron hace exactamente un mes. Hace que todo sea mucho más difícil, vuelven miedos y esto lo pone en una situación de extremada preocupación por su familia: Jony está incómodo, inquieto, pero son cosas que pasan, es totalmente normal", describió uno de sus compañeros de trabajo.

Este martes en Los Ángeles de la Mañana, Pía Shaw agregó sobre lo que pasó con Viale: "Él no quería que se sepa, es la verdad. Quien lo cuenta, en definitiva, es Eduardo Feimann, su compañero de pase. Dice las razones por las cuales Joni no estaba ni se hacía presente, lo sé por alguien que trabaja ahí. No quería en realidad que se sepa".

Y Nancy Duré agregó sobre lo que se sabía en ese momento: "Tengo entendido que los dos chiquitos están con Covid, y después de que su papá (Mauro Viale) lamentablemente falleció, por lo cual es una situación delicada que prefería dejar en la intimidad, hasta ahí entiendo yo, pero de hecho se hizo público".

En tanto, en el programa de Viale dijeron: “Él no tiene covid, le dio negativo el test pcr, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos, Mica está bien. Pero bueno, tener toda la familia con covid en este escenario, no es una linda noticia, asusta mucho. Y es duro después de lo que pasó con Mauro".

El fallecimiento de Mauro tuvo lugar el domingo 11 de abril. El periodista, de 73 años, sufrió un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, al que había ingresado un día antes por un cuadro severo de coronavirus con neumonía bilateral.

Tras el fallecimiento de su padre, Jonatan estuvo una semana ausente de su programa. "Lo único que se me ocurre decir es gracias. Todo el fin de semana estuve bien pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia", reveló cuando regresó al aire.

El hijo de Mauro agradeció a las autoridades de la radio y del canal América TV, y reveló cómo se encontraba su familia después del trágico suceso.

"Mi mamá está ahí, como puede. Creo que no cayo todavía. Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva", alabó.

"Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica. Pero empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice 'Maradona está con el bubu, ahí'. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso. Y me partió", reveló.