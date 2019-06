El discurso de Carla Peterson fue uno de los discursos de más apasionados de la noche de los Martín Fierro. La actriz subió a recibir el premio de Actriz Protagonista en Ficción Diaria y se acordó muy especialmente de su compañera de elenco Nancy Dupláa y de la lucha de las mujeres por conseguir la legalización del aborto.

También se quebró al hablar de la ficción '100 días para enamorarse', el programa por el que fue premiada: “Nos animamos a hablar de un montón de cosas. La televisión tiene un poder enorme y aprovechamos ese poder. Cuando volvemos a casa tenemos que ver qué hicimos con ese poder. 100 días fue un ejemplo porque supo ponerse en el lugar de otras personas, para que la gente salga a la calle y pueda hablar de un montón de cosas”, expresó.

Luego, la actriz mostró el pañuelo verde que simboliza la lucha por la legalización del aborto y habló del tema apasionadamente. “Tengo que levantar este pañuelo y agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablaron de algo que sólo a las mujeres nos pone en peligro. A mí no me gusta hablar del aborto, pero tenemos que llegar a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo".

Como era de esperarse, Amalia Granata, desde el bando autodenominado como "provida", respondió al mensaje de la rubia. "La única realidad es que te metés en un terreno donde tu ignorancia supera tu discurso patético. Desde tu glamour, te invito a charlar con las pibas pobres que decís defender para que entiendas sus reales necesidades. El aborto no esta en sus prioridades", finalizó el descargo en su cuenta de Twitter, compartiendo la nota que realizó este sitio sobre las palabras de Peterson.

10 de junio de 2019

Pero no fue lo único que retuiteó. Hace unos días también compartió un tweet de uno de sus seguidores, en el que se pueden ver fotos de los hombres de la farándula en la fiesta de Martin Fierro 2018 con el pañuelo verde acompañado por el siguiente mensaje: "Los hombres no pueden opinar sobre el aborto. A menos que estés a favor de matar a sus hijos como ellas. Antes no se hacían cargo, ahora les conviene apoyar que les desaparezcan el asunto, viste. Machistas encubiertos = Aliados". Y seguramente, luego de esta nota, seguirá con sus comunicados.