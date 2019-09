Una noche de terror para Sol Pérez: accidente hot y mancha "color sangre" en el vestido

Sol Pérez fue la gran protagonista anoche de los Martín Fierro de Cable. ¿La razón? A la bella conductora y modelo le salió todo mal: sufrió un accidente hot en la alfombra roja, fue muy cuestionada y hasta criticada –como suele ocurrir generalmente- por el vestido que utilizó para la ceremonia, su programa perdió en la terna con el programa que conduce Flor de la Ve y sufrió una maldad que la obligó a retirarse a escondidas.

La ex Chica del clima lució un vestido color verde lima, con un tajo lateral y detalles de plumas, realizado por la diseñadora rosarina Eliana Dreses. Cuando estaba mostrando su look frente a cámara en la previa de la ceremonia, conducida por Fabián Medina Flores, Mariano Caprarola y Claudio Cosano, el propio Flores intentó acomodarle el vestido y la dejó totalmente expuesta.

"Me sorprendió todo lo que pasó. Lo del vestido no creo que haya sido a propósito, me dio la sensación que Medina Flores lo hizo sin querer, igual no me preocupa mucho", aseguró Sol, consultada por su “mala noche” en Involucrados.

Pero lo peor estaba por venir. Durante la ceremonia y en un descuido, alguien –con mucha maldad- le puso dos remolachas (venía en el plato de entrada) sobre su asiento. Sin darse cuenta, Sol se sentó y se manchó completamente su vestido.

"Me levanté varias veces para saludar a quienes iban ganando las ternas. Había un plato que tenía remolachas, entre lo que se sirvió para comer. En un momento me levanto y la productora me avisa que tenía manchado en la cola”, explicó la modelo.

Y sumó: “Había dos remolachas en mi silla y yo me había sentado arriba. No entendía nada porque yo no había comido remolachas. Parecía que me había venido. Esperé hasta la última terna de mi mesa para que no me enfoquen las cámaras y no me levanté más de la silla”.

Según explicó, al darse cuenta que tenía la cola completamente manchada de rojo, decidió retirarse del lugar sin que nadie la viera. “Después me fui rápido para que nadie me viera ni me sacaran fotos. Quería irme, no quería que piensen que me había manchado, que me vean como sucia. El vestido lo tengo que devolver", explicó Sol Pérez en el ciclo que conduce Mariano Iúdica.

Para Sol, alguien quiso perjudicarla: "Alguien me tiró una remolacha en el asiento. Raro, porque la remolacha venía en la entrada. Entonces es muy raro que en la anteúltima tanda estuviera la remolacha en el asiento. Yo ya me había levantado en otras ternas y no me había manchado el vestido", sentenció. ¿Quién le habrá hecho la maldad a la modelo?