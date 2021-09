Una noche inolvidable: tras convertirse en ganador de La Voz, nació el hijo de Francisco

El verdadero premio para Francisco Benítez, el joven cordobés de 22 años que se consagró como ganador de La Voz Argentina anoche, llegó este lunes: Rocío, su pareja y peluquera de 23 años, fue internada esta madrugada en la Clínica del Salvador, en la capital de Córdoba, luego comenzar con el trabajo de parto y dio a luz al pequeño Ciro. "Estamos con mucha alegría, y muchos nervios por lo de anoche", detallaron los padres de Francisco esta tarde.

En diálogo con German Paoloski, Mariela y René -los padres de Francisco- no dudaron en mostrarse realmente contentos con la llegada de su primer nieto: "Se llama Ciro, nació con 2.900 kg y están bien él y su mamá. Fue todo inesperado, se adelantó. Fue alegría por partida doble", agregaron ambos, entusiasmados, en relación a la consagración del artista, quien con el 44,3% de los votos se convirtió en el flamante ganador de La Voz Argentina.

En la emisión del domingo, con su pancita de nueve meses, Rocío miró a cámara y le dejó un breve, pero emotivo mensaje a Francisco, felicitándolo por el triunfo sin saber que el hijo de ambos estaba a punto de llegar. "Con tu hijo estamos muy felices. Somos tu familia", había dicho la joven, tocándose la pansa, tan solo horas antes de que nazca Ciro. En segundo lugar en La Voz quedó Luz Gaggi con un 27,9%, quien se llevó como premio la suma de 500 mil pesos.

A ella le siguió Nicolás Olmedo ($300 mil), y por último, Ezequiel Pedraza ($200 mil) quedó en el cuarto puesto. Todos los finalistas, a su vez, se llevaron como premio adicional un televisor y Francisco, el gran ganador, se quedó con la suma de $1.500.000, la cual le será de mucha utilidad tras la llegada de su primer hijo. El joven cantante sufre de tartamudez desde los 6 años y esa condición lo deprimió a tal punto que estuvo en riesgo su vida.

El oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba, no pudo manifestar toda su alegría al enterarse que había sido el ganador del reality y solo se limitó a disculparse ante el público por su tartamudez. Pero poco antes de conocer su victoria, Francisco ya se había volcado a las redes sociales para hablarles a sus más de 400 mil seguidores, donde explicó por qué llegó al certamen de canto y aclaró: "No fui con intención de dar lástima".

Bajo el título "Gracias por todo", el cordobés reveló: "Bueno, simplemente este videito lo hago para agradecer a cada una de la gente que confió en mí, a cada una de la gente que me votó y también a la producción de Telefe por la oportunidad que me dio, por hacerme sentir cómodo, por darme la confianza en cada una de las presentaciones".

Y siguió: "También quiero agradecer a cada uno de los jurados, a Soledad (Pastorutti) por darme la oportunidad de poder estar en su equipo, y a ustedes por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de ir por más. Simplemente gracias. Este videito también sirve para descargar un poquito de muchas cosas que tengo adentro".

Mirando fijamente ante la cámara en su habitación del hotel donde se alojó durante las instancias finales del reality, resaltó que decidió participar de La Voz para hacer lo que le gusta. "Yo simplemente fui a La Voz para hacer lo que me gusta, lo que amo, que es cantar. Es la única forma que me hace calmar y en ningún momento lo hice con intención de dar lástima, simplemente lo hice para poder estar bien conmigo, para poder dejar atrás todo lo que sufrí y poder seguir con la vida", dijo.

Y muy emocionado, concluyó: "Yo les agradezco a todos ustedes por aceptarme como uno más. Siempre quise eso, poder ser uno más. Yo no vengo a pedirles que me voten porque yo ya desde el primer día, gané. Para mí ya gané con el simple hecho de poder estar ahí y salir de ese pozo en el que estuve por varios años. Ya ya gané también con todo el apoyo de ustedes, con todo el cariño que me brindaron. Les agradezco de corazón, los quiero mucho".

Poco antes de dar a luz, Rocío realizó una captura del video del artista y la compartió en sus historias de Instagram. "No sos distinto a todos nosotros, sos igual a todos nosotros. Es más, sos único y brillante... no sólo brillaste con tu mágica voz sino que llegaste al corazón de muchas personas por el gran mensaje que dejaste desde el principio y por todos los sentimientos que dejabas en cada gala", cerró.