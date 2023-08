Una pastillita para Ventu: la insólita denuncia contra Luis Miguel y su teoría de los dobles

Después de Luis Miguel y sus hermanos, podría decirse que la persona más obsesionada con el paradero de Marcela Basteri es el periodista argentino Luis Ventura. Por fuera de sus alocadas e infundamentadas teorías sobre el presunto exilio secreto de la madre del "Sol de México" en el país, el conductor de Secretos Verdaderos cantó retruco y ahora cargó contra el cantante. La grave denuncia por estafa contra el músico y su teoría sobre el "operativo dobles".

"Él juega con sus dobles. Vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron: 'Avisá en tu casa a tu familia que hasta que no se vaya Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo, el operativo LM", disparó sin mayores precisiones el periodista.

De acuerdo a la información que maneja Ventura, el rol de los dobles va más allá de la seguridad del músico. "El que se subió al escenario (del Movistar Arena) en el estreno no era él", sostuvo el periodista, aunque luego dejó en claro por su explicación que no se trataba de información periodística confirmada, sino de una sensación: "Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta de que es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura".

Atento a su responsabilidad como comunicador, el periodista elevó su sospechas a especialistas, quienes habrían analizado el cuerpo del músico. "Hay un tema de piezas dentales. Consulté a muchos odontólogos mostrando fotos de si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos (Sic) también son distintos. Las entradas del pelo que tenía eran más prominentes y el que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia".

"El artista que subió al escenario sabía interpretar lo gestual, como el baile de aquel Luis Miguel que recordamos cuando era muy jovencito y no de este último. Este es otro Luis Miguel. No está al cien por ciento. Hay veces que no está en su plenitud. Su condición de salud muchas veces no es la mejor. Ha tenido excesos con el alcohol, con la droga y no siempre está con una disponibilidad para subir a un escenario. Por supuesto que esto va a desmentir y va a tratar de disimularse", sumó.