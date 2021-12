Una periodista denunció a Laje por "acoso sexual": "Si no te acostás con él, te echa"

Los días pasan y cada vez son más las voces que se alzan en contra de Antonio Laje a raíz de la abrupta salida de María Belén Ludueña de los programas Buenos días América y Buenos días América Extra, los cuales se emiten por las pantallas de América TV y A24. la última en sumarse a la polémica fue Eugenia Morea, periodista y actual panelista de Crónica TV, quien reveló que recibió propuestas indecentes de parte del periodista.

La primera en salir a hablar del maltrato laboral tras la salida de Ludueña fue Mai Pistiner. A ella se le sumaron los dichos de Fiorella Vitel y ahora, Morea no dudó en afirmar: "Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien. 7 años de 'Buenos Días América', programa que conduce Laje por América TV y sigue acosando mujeres. Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación".

A su descargo, la panelista de Crónica TV le sumó una captura de pantalla con las declaraciones de Maite Pistiner, quien había destacado: "Es muy difícil hablar de estos temas, porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben pero no se dicen, porque además el que las dice después se queda sin trabajo. Es re loco porque el noticiero es tan visto, es tan famoso, tiene tanta audiencia, que cualquier periodista estaría feliz de estar ahí".

Para Pistiner existe una contradicción por el mal clima que se vive en el programa de América debido a que se trata de un ciclo "que le da mucho prestigio al periodista, pero por otro lado, al menos en mi experiencia, yo no la pasé bien". "Hay veces que uno dice no quiero pasarla mal, está buenísimo ese trabajo, me da prestigio (pero no la paso bien). Lo único que puedo opinar es que (María Belén) es una gran, gran compañera, excelente compañera. Doy fe de lo laburadora que es", opinó.

Por eso, ante estos dichos, Morea reconoció que no fue a que estos casos de "maltrato" salieron a la luz que se animó a contar lo que vivió durante su convivencia con el periodista, aclarando que el miedo a denunciar este tipo de hechos dentro del medio suele ser mayor que el sufrimiento. "Hoy, 7 años después, me animo a contarlo. ¿Cuánto tiempo más los medios vamos a seguir cuidando y protegiendo a un acosador?", remató.

Además de Pistiner y Morea, Vitel -la nutricionista y ex columnista de Buenos Días América- también reveló que tuvo un muy mal paso por el noticiero de América. "Qué día fuerte para hablar de esto. Cuántas cosas voy reviviendo. Cuántas veces en mi cabeza aparece el 'estás exagerando, mejor cállate, te vas a quedar sin laburo en los medios, no te conviene hablar si estás justamente buscando laburo'", contó.

A su vez, resaltó que el miedo a denunciar y hablar explícitamente sobre lo vivido no desapareció, pero afirmó que "el silencio es complicidad": "Pero también tengo miedo. No sé. Estoy en una puja interna del cambio social que quiero y el pánico individual". Otra periodista que fue lapidaria con Laje fue Nancy Pazos: "A mí me pasó y terminé desistiendo de un juicio, porque no tenía ganas ni de acordarme del maltrato".

La ex panelista de LAM afirmó que "ser mujer y el maltrato lamentablemente son dos palabras que viene casi como condición sine qua non, a mí me ha pasado en todas las radios que estuve y en todos los medios". "Se animan porque sos mina, en el fondo ni ellos se dan cuenta, a Lanata no se lo harían, yo siempre lo pongo como ejemplo: '¿Vos le harías esto a Lanata?', ¿le mentirías así en la cara?'", sostuvo en la FM Rock & Pop.

De esta manera, ya son muchos los que aseguraron que las salidas de Soledad Larghi, Julieta Navarro, Sofía Macaggi y Mina Bonino están relacionadas a problemas con Laje, quien por ahora mantienen el silencio y no se refirió al tema a pesar de que algunos colegas como Ángel de Brito ya lo acusaron abiertamente de "maltratador" y de tener detrás a "mucha gente que lo apoya".