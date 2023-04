Una pesadilla para Icardi: un participante de MasterChef tuvo un fallido y le dijo "China" a Wanda

El último martes la cocina se puso candente. Las hornallas se prendieron y el fuego arrasó con todos. Mientras los participantes de MasterChef terminaban los últimos detalles de sus platos, Wanda Nara se acercó a Rodrigo Salcedo con el objetivo de preguntarle cómo venía con el concurso, pero se llevó una ingrata sorpresa. ¿El joven le dijo China? La pesadilla de Mauro Icardi parece no tener fin.

Cuando la conductora estaba avisando que en pocos minutos terminaría la competencia de esa noche, y mientras alentaba a los participantes, gritó: ¡Rodrigo, dale!, con motivo de ayudarlo. Sin embargo, el bioquímico se vio entre la espada y la pared y expresó: “¡China! Uh, ja. No, no me sale. Mi novia me reta”.

Lejos de quedarse callada, Wanda se mostró sorprendida tras escuchar el nombre de la amante de su pareja y expresó: “¿Qué, guat?”. Por su parte, e intentando calmar las aguas, Damian Betular apareció en la escena y explicó que lo que quiso decir el participante, era que su novia lo tenía “cortito”.

Si bien la situación fue completamente incómoda para todos, se notó que Wanda realmente no se sintió a gusto con lo sucedido. Sin embargo, todavía no se reveló el verdadero motivo del fallido que tuvo Salcedo. Sin ir más lejos, la conductora vio el video del hecho publicado en su cuenta de Twitter, y decidió compartirlo junto a una carita misteriosa.

Cabe recordar que la pelea entre Nara y la China Suarez comenzó en el 2021 cuando la actriz fue descubierta como la amante de Icardi, pareja de la conductora. Ambos tuvieron al menos un encuentro en Italia, y varios intercambios de mensajes en las redes sociales. De hecho, por esta razón, Zaira cortó su relación con la ex Casi Ángeles.

En ese entonces, ambos se defendieron con la excusa de que no pudieron concretar sexualmente, ya que “Mauro estaba con fiebre”. De todas formas, dicho encuentro existió. Además, luego de haber hablado y haberse visto con él, la China le mandó mensajes a Wanda para hablar de la “belleza de sus hijas” y para agradecerle por los maquillajes que le había mandado.