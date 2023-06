¿Una poesía? La verdad sobre la fake news contra Pablo Aimar y su contundente descargo: "No vale todo"

El lunes por la mañana se hizo tendencia con más de 46 millones de visualizaciones un tweet en el cual una joven contaba que le envió un extenso mensaje a su pareja, diciéndole que daba por finalizado el vínculo. Pero, el posteo tuvo tal repercusión no por el texto enviado en sí, sino más bien por la respuesta del hombre, que no entendió lo que estaba pasando.

Agustina, la chica en cuestión, escribió en su cuenta: “Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta:”. En el texto que se ve en el screenshot de la conversación, se muestran frases cortas y sentimentales, con ejemplos de su vida cotidiana. Por esto mismo, la respuesta que recibió por parte de su ahora ex pareja, fue: “Buenass. Una poesía?”.

Lejos de contar sobre quien se trataba, la oriunda de Quilmes decidió mantener reservada la identidad de él porque sólo quiso mostrar la respuesta que recibió ante un mensaje sentimental que envió. Algo así como hacer de una desgracia, un chiste.

Pero todo se le fue de las manos, cuando de tanta visibilidad que tomó, los usuarios de twitter comenzaron a stalkear sus cuentas y publicaciones anteriores para poder descifrar quien fue la persona que le respondió de esa manera. Y, para mala fortuna, un ingenioso a modo de chiste decidió crear una fake news de una foto en la que se la ve a Agustina junto a Pablo Aimar.

La broma estuvo creada de tal manera que inventaron la fecha de publicada: 4 de noviembre de 2018. Una foto de los dos juntos, mirando hacia el costado, en el cual le agregaron: “Nosotros tampoco sabemos qué estábamos mirando. Felices 39, que no son nada. Feliz no cumpleaños a vos, que sos todo. Te quiero para siempre, y todo lo demás, también”.

Todo estuvo muy bien armado para quien creó esa fake news, a tal punto de que generó cientos de comentarios diciendo que por fin revelaron algún pasado misterioso de Aimar, que todavía no había salido a la luz. Y no sólo eso, sino que la imagen llegó hasta al ex jugador, el cual debió aclarar a través de su cuenta oficial de Instagram, que se trataba de una mentira y que no tenía nada que ver con lo que estaba circulando.

“Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en los que todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que puedan leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. Siempre que se habló de mi fue por trabajo, que así siga siendo. No vale todo”, escribió.