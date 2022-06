"Una rubia de 20 años": quién es la supuesta tercera en discordia que dinamitó el matrimonio de Shakira y Piqué

El mundo se detuvo este miércoles y no a causa de la consagración de la Selección Argentina ante Italia en el Estadio de Wembley, sino por una información explosiva que involucró a Gerard Piqué y a Shakira. Según informó Cuore, el portal de noticias del espectáculo del diario español El Periódico, la pareja estaría pasando una profunda crisis a raíz de una infidelidad de parte del defensor del Barcelona.

En simples palabras, se habló de traición, crisis de pareja y hasta de una separación que se llevó a cabo hace semanas atrás y que recién trascendió en las últimas horas. Cabe recordar que poco después del anuncio de la separación con Antonio de la Rúa, en 2011, Shakira inició su noviazgo con Piqué, desatando los rumores de infidelidad. Claro está, la cantante y el futbolista mantenían un amor clandestino desde el 2010.

De acuerdo con el mencionado medio español, el capitán del Barça estaría viviendo en su departamento de soltero en la calle Muntaner, muy cerca de la plaza Adriá, después de que la cantante lo encontrara in fraganti con otra hace más o menos dos semanas, lo que derivó en que cada cual comenzara a hacer sus vidas por separado. La misma publicación agrega que Piqué "está desatado" y "desbocado de fiesta", disfrutando de su nueva vida de soltero.

Las versiones señalan que Piqué estaría saliendo mucho de noche junto a varios de sus compañeros de equipo, como por ejemplo Ricard Puig Martí, conocido como Riqui Puig, el mediocampista español de 22 años. De hecho, se lo llegó a ver en los reservados de dos de los boliches más exclusivos de Barcelona: Bling Bling y Patrón. Se le ha visto acompañado de otras mujeres", señalaron.

Desde entonces, no se habla de otra cosa que no sea la supuesta traición del defensor a la cantante colombiana. Pero ¿quién es la tercera en discordia? El periodista Emilio Pérez de Rozas confirmó que se trata de una muy buena amiga del capitán español con la que ya fue visto en varias oportunidades: "Una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos".

En ese sentido, resaltó que "la aparición de esta joven en la vida de Piqué podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal, pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos". Shakira y Piqué tienen dos hijos, los pequeños Milan y Sasha. Comenzaron su relación en 2010, el año en que la Selección de España consiguió su primera Copa del Mundo en Sudáfrica y que Shakira lanzó su famoso tema "Waka Waka".

Por ahora, ninguno de los dos se refirió a los rumores de crisis y separación, salvo por la letra de la última canción de Shakira que da algunos indicios que hacen sospechar. "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes", reza la letra.

Y agrega: "Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show". Por ahora, ambos se muestran en el colegio de sus hijos como una pareja y juntos, aunque las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa en Mamarazzis, el podcast que ambas realizan para el diario antes mencionado, sostienen que puertas adentro la historia es totalmente distinta: "Apenas se hablan en la actualidad".