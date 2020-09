Una tarotista lo denunció por "acoso y hostigamiento" y el "Ogro" Fabbiani se defendió: "No soy yo"

La tarotista Valeria Estefanía Coronel realizó esta semana una denuncia por "acoso y hostigamiento" en contra de Cristian el Ogro Fabbiani. "Vengo a impetrar formal denuncia penal en los términos de Ley de protección integral a las mujeres, Tratados y Convenciones adecuadas al delito en trato contra el Sr. Cristian Gastón Fabbinani, alias El Ogro", comienza la denuncia que trascendió en las últimas horas.

Según consta en el escrito, todo comenzó en marzo, cuando Coronel recibió un mensaje de WhatsApp de parte del jugador en el que le hacía "constantes insinuaciones de un encuentro a solas e íntimo en su finca". Si bien la tatorista se negó y le aseguró que estaba "casada", el supuesto Ogro "siguió insistiendo" a pesar de las reiteradas "negativas" de parte de la mujer. El caso de acoso continuó hasta el 28 de agosto, día en el que se radicó la denuncia.

Cansada de los mensajes del delantero (o de quien decía ser el delantero), Coronel lo denunció, afirmó que "altera la paz" que tiene en su familia y pidió que "se intime de manera inmediata al encartado al cese" de su conducta. Además, solicitó la prohibición de contacto y el acercamiento. Sin embargo, ni bien se filtró la fuerte denuncia, el futbolista explotó en las redes sociales, asegurando que alguien se estaba haciendo pasar por él.

En ese sentido, a través de sus historias de Instagram, disparó: "Mañana voy a saber quién es él sin vida que se hace pasar por mí desde este teléfono". De esta manera, el ex River desmintió ser la persona que acosó a Coronel y dio a entender que todo fue armado. "Lo único que puedo decir es que es todo mentira y (Coronel) quiere fama de una manera muy estúpida. Ya declaré (en la Justicia) y ella no se presentó".

Al mismo tiempo, el también ex Lanús y Newell's resaltó que no conoce a la mujer que lo denunció por acoso y, en diálogo con Clarín, aclaró que ya se comprobó que el número de teléfono de donde salieron los mensajes no es el suyo. A través de su abogado, Pablo Torres Barthe, Fabbiani realizó este miércoles una presentación en la Fiscalía de Género de San Isidro, donde Coronel había hecho su denuncia.

En este marco, el letrado explicó que el futbolista "se enteró por los medios" de la denuncia y rápidamente decidió presentarse en fiscalía "porque esto es mentira y afecta su imagen". "Él no tiene idea quién es esta mujer y eso se lo explicó a la fiscal que le tomó declaración", sostuvo el abogado y contó que ya se inició una investigación para dar con la persona que se está haciendo pasar por su cliente.

De esta manera, aclaró: "Ya pidieron esos datos a la compañía de telefonía celular. Y en cuanto a la denunciante, ella fue citada ayer (por este martes) para brindar su declaración testimonial y no lo hizo. Cristian quiere que esta persona se retracte públicamente".

La mujer que denunció a Fabbiani es una conocida tarotista del medio artístico que, como pruebas, presentó en la Justicia varias capturas de chats en donde se puede ver al supuesto "Ogro" invitándola a cenar en reiteradas oportunidades.

En las conversaciones se puede leer como Coronel le explica por "milésima vez" a su acosador que no sale con nadie. "Tengo marido y no me interesa ningún otro tipo que no sea mi marido", fue la respuesta de la tarotista, quien en su denuncia afirmó que la conducta "de hostigamiento" del delantero "ha afectado mi dignidad como mujer, sumado a que afectó a mi integridad psicológica llegando al extremo de temer por mi integridad física".