Una visita de otra galaxia: Ewan McGregor está en la Argentina y se hospeda en Recoleta

Hace pocos días atrás, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmó que está en pleno desarrollo una serie basada en Obi-Wan Kenobi. La misma tendrá lugar ocho años después de Star Wars: The Revenge of the Sith.

Pero la principal noticia que hizo delirar a los fanáticos de la saga creada por George Lucas y continuada por Disney fue otra: Y es que el papel del muy querido maestro Jedi seguirá en manos del aclamado e inoxidable Ewan McGregor.

El actor escocés volverá a decir presente en una galaxia “muy, muy lejana” después de 14 años: su última aparición fue en Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005). Mientras tanto, los seguidores argentinos del protagonista de “Moulin Rouge” o “Big Fish” están exaltados al enterarse que el actor aterrizó en Buenos Aires ayer junto al director y productor David Alexanian.

McGregor realizó junto a Alexanian las mini series Long Way Round y Long Way Down, y según trascendió la visita de ambos sería por motivos laborales: y es que una vez más, juntos comenzarán a filmar la tercera temporada de esta tira tendrá lugar en diversos países de Latinoamérica y que arrancará, para la sorpresa de algunos, en Argentina.

Hiperventilando. Me crucé a Ewan McGregor en la calle, en Recoleta. Le dije: "hace un par de días te ví en la #D23Expo y ahora estás acá!" Abrazo y selfie. No le pregunté qué hacía acá, disculpen, me pasaron Kenobis, Moulin Rouge y Trainspotting por la cabeza y me nublé pic.twitter.com/KjWMGsF86G — Santiago do Rego (@atilo) August 29, 2019

El actor se encuentra hospedado en el hotel MIO, de la avenida Quintana, Recoleta, y se prepara para protagonizar un nuevo viaje en moto desde Ushuaia hasta Ecuador. Sí, su visita por nuestro país será larga debido a que esta tercera temporada comenzará en el sur.

El primero en cruzarse con el artista británico fue el conductor de TN, Santiago do Rego, quien no dudó en capturar el momento y compartirlo en las redes sociales. “Me crucé a Ewan McGregor en la calle, en Recoleta. Le dije: "hace un par de días te ví en la #D23Expo y ahora estás acá!" Abrazo y selfie. No le pregunté qué hacía acá, disculpen…”, escribió junto a la postal con el actor. Un claro ejemplo de antiperiodismo. Se saca la selfie pero es incapaz de hacerle una nota.