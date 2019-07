Gianinna Maradona y Karina La Princesita Tejeda mantienen un sólo vínculo en común: ambas son ex parejas de Sergio “Kun” Agüero. Y tanto la actriz como la cantante no tienen el mejor recuerdo de su romance con el delantero del Manchester City.

La rivalidad mediática entre ellas surgió a partir de que el futbolista rompiera su relación con la madre de su hijo Benjamín por la cantante de música tropical. Además, La Princesita fue acusada de vivir un affaire con Diego Maradona antes de su romance con el Kun. Desde entonces, nada fue igual entre ellas y cada tanto aprovechan para atacarse con munición gruesa.

El enojo de Karina con el Kun y el entorno Maradona

Cabe recordar que la actual participante del "Bailando" contó antes de llegar a la pista de baile cómo fue su mala relación con Gianinna: "Sí, hay algo que a mí me pesa y que lo voy a seguir diciendo siempre porque todavía no me saqué la bronca es que no me defendí bien cuando me acusaron de haber estado con Diego. Y a mí eso me dolió”, dijo Karina.

Y agregó: “En portales de Inglaterra ponían ‘primero estuvo con él y después con el yerno’, y es re fuerte quedar de esa manera. ¿Por qué me tengo que comer ese garrón? Yo sé de dónde vino esa versión, yo sé quién mandó un mensaje a los medios poniendo ‘la put...’. Eso sí me dio bronca, más que cualquier otra cosa. Hasta ahora lo cuento y se me acelera el corazón de la rabia".

Pero en las últimas horas, la hija de Diego respondió algunas preguntas a través de las historias de Instagram y no esquivó a una seguidora que le consultó si le tiene "rencor a Karina". Y la respuesta sorprendió: “Vivir con rencor es igual a no vivir pleno”.

Y es que ambas tienen algo en común: ninguna recuerda de buena manera al “Kun”. La cantante mantuvo una relación de cinco años con el delantero y aseguró en mayo de este año que no la pasó nada bien: “La verdad es que no fue una buena experiencia”.

“Me molesta lo de ‘vividora’ porque yo tomé la decisión de nunca haber dejado de trabajar. Jamás acepté un peso de él”, señaló. “El Kun no me regalaba nada cuando cumplía años. Él me hacía la torta de cumpleaños y yo era feliz así, mis cosas me las compro yo”, enfatizó.

“Yo dejé muchas cosas de lado. Me instalé con él en Inglaterra, pero lo que muchos decían que yo me aprovechaba de ese momento son mentiras, nunca pedí ni me dio nada”, finalizó Karina La Princesita, picante.

Gianinna y sus "palitos" contra Agüero

Por su parte, Gianinna también tiene motivos de sobra para estar molesta con su ex. La última razón sería la relación entre el jugador y su hijo Benjamín. Y es que mientras estuvo en el país, previo a la Copa América, el futbolista cumplió 31 años. En ese momento, realizó dos fiestas: una más íntima y a la noche festejó en el boliche Jet. En ambas no invitó a su hijo.

Al mismo tiempo, Gianinna viajó a Brasil para cumplirle el pedido a Benjamín, de poder alentar a su papá Sergio “Kun” Agüero. El nene de 10 años estuvo en el estadio Arena do Grêmio, vio a su papá meter el segundo gol ante Qatar y sellar así la clasificación de la Selección a los cuartos de la Copa América.

Aunque durante la previa del partido “estuvo todo bien”, el escándalo tuvo lugar una vez que terminó el encuentro. Mientras Sofía Calzetti –la nueva pareja del Kun- compartía una foto junto al delantero a través de las redes sociales, el hijo del “Kun” estuvo dos horas y media sin poder encontrar un taxi para regresar al hotel.

Lo llamativo del caso es que los familiares de los jugadores tienen un operativo de seguridad paralelo que les permite entrar y salir del estadio sin complicaciones. Pero, al parecer, el hijo del “Kun” no tuvo este beneficio y su mamá lo hizo saber en las redes sociales, aunque luego decidió borrar el palito dedicado hacia su ex.

Actualmente, Agüero está vacaciones junto a Sofía Calzetti y llevó a Benjamín, como una familia ensamblada. Algo que, sin lugar a dudas, molestó a Gianinna. La novia del Kun compartió con sus seguidores de Instagram fotografías de la escapada que realizaron a un destino exótico. Mientras que Agüero hizo lo propio al subir una tierna imagen abrazado a su hijo.

Leer también: Gianinna Maradona, el “Kun” Agüero y el desprecio que desató la nueva furiosa pelea

Sin embargo, Gianinna se mantiene en guerra con su ex y, sin nombrarlo, le dedica constantemente algunos palitos. “A veces veo lo que son mis ex y pienso: Qué ganas había de enamorarse, eh. Qué importancia es saber ocupar cada cual su rol”, fueron algunas de las últimas indirectas que la hija de Diez le dedicó al padre de su hijo Benjamín en las redes sociales.