"Uno no es lo que vende y vengo de pasar cosas heavys": Lali Espósito volvió a hablar de su salud mental

Lali Espósito sorprendió a propios y extraños al reflexionar y hablar por primera vez de la salud mental y de los ataques de ansiedad que sufre y sufrió durante el último año debido a la exigencia que requiere su trabajo. “Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático...vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’", contó la cantante y actriz.

De esta manera, la ex Casi Ángeles se sumó a Tini Stoessel y a Karina La Princesita, las cuales durante los últimos días sacaron a relucir sus costados más vulnerable y compartieron los problemas de salud mental a los que se enfrentan desde hace varios meses, los cuales en algunas ocasiones llegaron a afectar su desempeño laboral.

En el caso de Lali, que estuvo instalada en España filmando una serie, aprovechó la entrevista en el podcast No lo hagas fácil para detallar el mal momento que le tocó vivir y explicó cómo hizo para superarlo. "Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno", dijo.

Y sumó: " Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’. Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’. Porque significa ¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez”.

Según explicó, se encuentra reacomodando su vida y un poco su forma de ver el trabajo. "Cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’. Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, lo que mis voz banca....Aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína, no lo soy”, concluyó.

Lo cierto es que sus dichos generaron tal repercusión que la artista acudió al canal de difusión que creó semanas atrás en Instagram y al que bautizó como "EntreNos" para ahondar un poco más en el tema sobre la salud mental y llevarle mucha más tranquilidad a sus seguidores. "Veo que tuvo cierta repercusión lo que conté, de cómo a veces uno se siente o de las etapas que uno pasa", comenzó diciendo la actriz a través de un audio que cosechó más de 20 mil reacciones.

Y siguió: "Efectivamente, no crean que lo que vende uno es lo que es. Por un Instagram o por que uno sonríe en una foto o por lo que sea. Digo, yo vengo de pasar cosas medio heavy, pero acá estoy, ¿no? Haciendo mi trabajo y pasándola bien e intentando siempre ir hacia adelante, pero me parece bien contarlo dentro de lo que uno puede, que no es mucho, pero bueno, siento que hay gente que se identifica o básicamente entienden quizá algunas cosas de uno en lo privado".

Al final de su relato, Lali sólo le agradeció a sus seguidores y a la gente que le brindó su apoyo a través de cientos de mensajes en las redes. "Yo tengo una privacidad muy grande y una vida privada muy grande. Y me gusta que así sea. Pero bueno, también me gusta cuando lo siento compartir algunas cuestiones. Porque saben que ante todo yo sinceridad, ¿viste? Buenas noches, ahora sí. Los quiero y gracias por su amor", cerró.